Dießen

vor 26 Min.

Maibaum in Dießen: Ein wenig Mai-Stimmung mitten im Juli

Kurz vor Mittag stand der Dießener Maibaum am Sonntag in der Senkrechten. Mit einem Kran wurde die weiß-blaue und von einem Wetterhahn bekrönte 32-Meter-Fichte aufgestellt.

Plus Mit zwölfwöchiger Verspätung bekommt Dießen jetzt doch noch einen Maibaum. Was am Sonntagvormittag in der Mühlstraße los ist.

Von Gerald Modlinger

Etwas Blasmusik von der „Mühlbach Klarinettenmusi“ aus Dießen und Menschen in Tracht auf der Straße. So was hat es in Dießen lange nicht gegeben. Doch am Sonntagvormittag bot sich in der Mühlstraße dieses Bild mal wieder. Ein wenig 1.-Mai-Stimmung kam tatsächlich auch auf, als der Heimat- und Trachtenverein „D’Ammertaler“ Dießen-St. Georgen das Aufstellen seines Maibaums nachholte.

