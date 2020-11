vor 37 Min.

Dießen: Mann belästigt Mädchen in Linienbus sexuell

In einem Linienbus in Dießen wird ein Mann gegenüber einer 13-Jährigen zudringlich. Er wohnt in der Marktgemeinde.

Von Thomas Wunder

Am Freitag vor einer Woche ist es in einem Linienbus in Dießen zu einem sexuellen Übergriff auf ein junges Mädchen gekommen. Die Polizei hat jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen.

Wie die Polizei meldet, setzte sich der Mann in die Sitzreihe vor dem 13-jährigen Opfer. Während er auf seinem Mobiltelefon ein pornografisches Video abspielte, berührte er das Mädchen in offensichtlich sexuell motivierter Absicht. Kurz bevor er an einer Haltestelle den Bus verlassen wollte, forderte er die 13-Jährige dazu auf ihm ihr Mobiltelefon auszuhändigen. Als das Mädchen dies verweigerte, verlangte er stattdessen weitere Zärtlichkeiten. Auch dies lehnte es strickt ab und berichtete zu Hause seinen Eltern von dem Zwischenfall. Diese erstatteten bei der Polizei in Dießen Anzeige gegen den Mann.

Der Mann aus Dießen sitzt jetzt im Gefängnis

Die Fahndung der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck führte am Donnerstag zur Festnahme eines 43-jährigen Tatverdächtigen. Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung erhärtete sich der Tatverdacht gegen den in Dießen wohnhaften Mann. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 43-Jährige dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ gegen den Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern und der sexuellen Belästigung. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

