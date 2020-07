vor 34 Min.

Dießen: Nach dem Unfall muss der Diez weg

Plus Durch die tief stehende Sonne übersieht eine Autofahrerin das Kunstwerk am Untermüllerplatz in Dießen. Die Verursacherin war gerade auf dem Weg zu einer Führerscheinprüfung. Was der Künstler dazu sagt.

Von Petra Straub

Nach dem Verkehrsunfall am Montagvormittag ist „Der Mann mit dem goldenen Fisch“ am Untermüllerplatz in Dießen vorsichtshalber abgebaut worden. Das Kunstwerk war durch den Anprall eines Geländewagens in Schieflage geraten. Eine 54-jährige Autofahrerin war gegen den Eichenstamm gefahren, auf dem die Bronzefigur des Fischers mit dem golden leuchtenden Karpfen steht, der über Dießen blickt. Dabei wurde die Verankerung der Bronzefigur verbogen. Nun besteht Reparaturbedarf.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Autofahrer gegen das Kunstwerk gefahren ist. Gelegentlich wird der massive Eichenstamm touchiert, wenn Fahrzeuge rückwärts ausgeparkt werden. Bislang gab es dadurch jedoch keine großen Schäden am Kunstwerk. Schließlich ist es darauf ausgelegt, dass auch ein Lkw (in Schrittgeschwindigkeit) dagegen fahren kann, ohne es zu beschädigen. Doch diesmal ist die Sachlage anders.

Die Halterungen wurden verbogen

Die Autofahrerin, die mit ihrem Sohn und einem Freund von ihm zur Führerscheinprüfung fahren wollte, war laut Polizei mit ihrem Auto frontal gegen den Eichenstamm des „Diez“, wie die Figur genannt wird, gefahren. Dadurch wurden beide Halterungen der Skulptur verbogen. Der Mann mit dem Goldenen Fisch ist mit zwei massiven Metallstäben im Eichenstamm verankert. Sie reichen von der Hüfte der Fischerfigur über die Beine bis etwa 40 Zentimeter in den Eichenstamm hinein. Äußerlich waren an der Bronzefigur am Montag keine Schäden zu erkennen, allerdings war sie in Schieflage geraten.

Wie schnell die Frau unterwegs war, ist nicht bekannt, denn es gibt keine Unfallzeugen. Wie die Polizei mitteilt, sei die Unfallverursacherin von der Morgensonne geblendet worden und habe dadurch das Kunstwerk nicht gesehen. Die Fahrerin habe in Folge des Aufpralls, bei dem auch der Airbag aktiviert worden sei, einen Schock erlitten. Die jungen Männer blieben unverletzt. Der Pkw wurde wegen seines erheblichen Schadens abgeschleppt.

Die Polizei geht von einem hohen Schaden aus

Zufällig war am Montagmorgen auch Albert Schmelzer, der Leiter des Dießener Bauhofs, mit einem Kollegen vor Ort. Er holte sogleich die Feuerwehr mit der Drehleiter zur Hilfe, um den Schaden am Kunstwerk begutachten zu können. Denn es war auf den ersten Blick zu sehen, dass der Diez nach dem Aufprall nicht mehr gerade stand. Auch der Künstler Matthias Rodach, der den „Diez“ gestaltet hatte, wurde geholt. Gemeinsam wurde beschlossen, die Bronzeskulptur mit dem Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr abzunehmen und in der Gießerei in Ascholding reparieren zu lassen, in der sie vor über vier Jahren gefertigt worden ist.

Losgelöst von der Verankerung baumelt der Diez am Strang. Bild: Petra Straub

Wann das Kunstwerk wieder auf den angestammten Platz kommt, ist noch nicht absehbar. Der Schaden, der bei dem Unfall entstand, beläuft sich laut Polizei auf rund 30.000 Euro. Doch der Künstler nimmt es gelassen. Der „Diez“ komme wieder, versichert er. Natürlich hofft auch er, dass sich eine derartige Situation nicht so schnell wiederholt.

Der "Diez" wurde 2016 aufgestellt, nachdem der Bildhauer Matthias Rodach aus Dießen den Kunst am Bau-Wettbewerb im Rahmen der Neugestaltung der Mühlstraße gewonnen hatte. Lesen Sie dazu auch:

Der Mann mit dem goldenen Fisch

Wie originell sind Mann und Fisch?

Ein Zeichen für Dießen

