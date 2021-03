Dießen: Norbert Ernst hängt die Feuerwehr-Uniform an den Nagel

Plus Norbert Ernst aus Dießen verabschiedet sich nach 50 Jahren aus dem aktiven Dienst der örtlichen Feuerwehr. Der 65-Jährige eiferte wie seine vier Brüder dem Vater nach, der ebenfalls Kommandant war.

Laut Bayerischem Innenministerium kümmern sich in Bayern mehr als 324000 aktive Feuerwehrleute bei 7595 Freiwilligen Feuerwehren in Städten und Gemeinden um den Brandschutz. „Löschen, Retten, Bergen, Schützen“, lautet das Motto der Feuerwehr – und das in aller Regel ehrenamtlich. Feuerwehrleute opfern ihre Freizeit, rücken nicht selten ihre eigene Sicherheit oder Gesundheit in den Hintergrund, um Menschen zu helfen, die in Not geraten sind. Wer, wenn nicht sie, hätte es verdient, selbst einmal in den Mittelpunkt gestellt zu werden? Das Landsberger Tagblatt stellt einige von ihnen in einer Serie vor. Heute: Norbert Ernst aus Dießen.

Seit 152 Jahren gibt es die Freiwillige Feuerwehr Dießen. Der Dießener Norbert Ernst war 50 Jahre dabei. Im März verabschiedete er sich im Alter von 65 Jahren aus dem aktiven Dienst. Er selbst sieht das mit einem weinenden und einem lachenden Auge.

„Unser Vater war Feuerwehrmann mit Leib und Seele“, sagt Elke Hackl, eine der beiden Töchter der Familie Ernst. „Die Feuerwehr hatte bei ihm stets Vorrang. Egal, ob gerade eine Familienfeier stattfand oder er eine anstrengende Nachtschicht hinter sich hatte, sobald der Funkwecker ertönte, eilte er pflichtbewusst zum Einsatz.“

Mit 14 Jahren zur Feuerwehr

Norbert Ernst erlernte als Brotberuf das Feinmechaniker-Handwerk und begann 1969 mit der Ausbildung zum Feuerwehrmann. 1970, mit 14 Jahren, trat er der Feuerwehr Dießen als aktives Mitglied bei. Im August 2020 wurde er für seine langjährige Mitgliedschaft geehrt.

„Vor 50 Jahren war die Feuerwehr ein wunderbares Hobby für uns Buben. Deshalb haben wir gleich noch Freunde und Klassenkameraden mitgenommen. Das Wichtigste waren die Kameradschaft und der Zusammenhalt.“ Allerdings gebe es auch traurige Erinnerungen. Bis heute lässt ihn sein erster großer Einsatz als 16-Jähriger nicht los: Eine junge Mutter und ihre beiden kleinen Töchter kamen damals auf der Staatsstraße zwischen Fischen und Dießen mit dem Auto von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte in die Alte Ammer und musste mit den Toten aus vier Metern Tiefe geborgen werden. Der junge Feuerwehrmann Norbert Ernst stand in der ersten Reihe. „Ich habe ein totes Kind in die Arme gelegt bekommen, um es wegzutragen. Das beschäftigt mich noch heute“, sagt er. Aufhören war für ihn trotzdem keine Option. „Ich wollte helfen.“

Freude über den Dank der Menschen

Er sei froh, dass Jugendliche bei der Feuerwehr heute besser ausgebildet werden und bei Einsätzen nicht mehr in die erste Reihe dürfen. Auch die psychologische Betreuung nach derart schwierigen Einsätzen sei professioneller geworden. „Damals haben wir uns eben zusammengesetzt und haben geredet. Auch das hat geholfen – und es gab auch schöne Erlebnisse.“

So freut er sich bis heute über Menschen, die bei Unfällen von der Feuerwehr gerettet wurden, die überlebten, wieder gesund wurden und sich dafür bei der Feuerwehr bedankten. Oder über die Rettung einer verwirrten älteren Dame, die er gemeinsam mit Kameraden in einer kalten Januarnacht im Rahmen einer großen Suchaktion am Waldrand in Romenthal entdeckte. Die Nacht hätte sie sonst wohl nicht überlebt.

Rettungseinsatz mit der Drehleiter

Unvergessen bleibt Ernst auch der Einsatz beim Großbrand 1976 im Diessener Segel-Club. „Alles brannte lichterloh nieder“, und bis heute, so Ernst, sei die Brandursache ungeklärt. Bis zu 48 Stunden war der Feuerwehrmann Jahrzehnte später beim Pfingsthochwasser 1999 im Dauereinsatz. „Als ich schließlich zu Hause war, hat nach zwei Stunden Schlaf der Piepser wieder geklingelt.“ Die Feuerwehr, so Ernst, habe während des Pfingsthochwassers ohne Unterlass Sandsäcke gefüllt, um Häuser zu schützen, und Keller ausgepumpt. Als das Hochwasser nach Tagen schließlich zurückging, mussten Tonnen von Schlamm entfernt und die betroffenen Straßen und Anwesen wieder gereinigt werden. Der letzte Großbrand, den er miterlebte, war der Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in Greifenberg im August 2020. „Wir haben die Bewohner mit der Drehleiter von den Balkonen geholt. So eine Personenrettung geht einem schon nahe, vor allem wenn Kinder dabei sind“, meint Ernst.

Nach 43 Ehejahren wird Norbert Ernst bald wieder ein bisschen mehr Zeit haben für seine Frau Sigrid, und die vier Enkelkinde rund für einen Freundeskreis aus Feuerwehrsenioren. Gerne erinnert er sich an die großen Jubiläen, zuletzt die 150-JahrFeier der Feuerwehr Dießen im Sommer 2018, oder die Vorbereitungen der 125-Jahr-Feier 1993, als seine Tochter Elke, gemeinsam mit ihrer Cousine Sandra, der heutigen Bürgermeisterin Sandra Perzul, eifrig Festschriften im Dorf verkaufte.

Auf den "Nori" war immer Verlass

Seine aktiven Kameraden werden den „Nori“ vermissen, zum Beispiel Gruppenführer Dominic Wimmer: „Der Norbert ist ein alter Haudegen, der einer Feuerwehrdynastie entstammt – mit viel Einsatzerfahrung. Er war immer da, wenn er gebraucht wurde. Wenn der Nori hinten bei mir im Fahrzeug sitzt, weiß ich, dass ich ihm blind vertrauen kann.“ So sieht das auch Feuerwehrkommandant Florian König: „Der Norbert Ernst ist keiner, der sich gerne in den Vordergrund stellt, aber er ist ein 1000-prozentiger Feuerwehrmann. Man kann sich immer auf ihn verlassen – ob bei Übungen oder bei Einsätzen – und das über 50 Jahre lang. Zuverlässigkeit ist die beste Eigenschaft, die ein Feuerwehrmann haben kann – einfach klasse.“

Ein kleiner Trost sei, dass der jüngste der fünf Ernst-Brüder, Thomas, bei der Wehr nach wie vor aktiv ist. „Ich hoffe“, so König, „dass wir bald wieder Versammlungen machen dürfen. Das wäre natürlich ein Highlight, so einen altgedienten Kameraden wie unseren Norbert Ernst in einem schönen Rahmen in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden zu dürfen.“ Die staatliche, für diese lange Dienstzeit sehr seltene Ehrung soll folgen, sobald es die Pandemie-Lage möglich macht.

Lesen Sie dazu auch: