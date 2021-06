Polizei löst Betrieb in Dießener Gaststätte auf

Keine Masken, keine Abstände und laute Musik mitten in der Nacht: Die Polizei beendet in einer Dießener Gaststätte das Treiben.

In der Nacht auf Samstag hat die Polizei in Dießen in einer Gaststätte Verstöße gegen die Infektionsschutzmaßnahmen festgestellt. Laut Pressebericht herrschte nach 22 Uhr noch reger Betrieb, es wurde laute Musik abgespielt und weder die Abstände der rund zehn anwesenden Personen noch die Maskenpflicht wurden eingehalten.

Da der Gaststätte der Betrieb nur bis 22 Uhr genehmigt ist, wurde durch die Streifenbesatzung der Betrieb untersagt und eingestellt. Den Betreiber der Gaststätte erwartet eine Anzeige wegen unzulässigen Lärms sowie nach dem Infektionsschutzgesetz. (lt)