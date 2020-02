Dießen: Protest der Segler findet kein Gehör

Plus Die Segelgemeinschaft Augsburg muss ihr Gelände in St. Alban bei Dießen räumen. Das bestätigt jetzt auch der Landtag. Wird die Grünfläche schon ab Mai zur Badewiese?

Ob die Dießener ihre Strandtücher bereits in der kommenden Badesaison ungestört auf der gesamten Grünfläche südlich des Seerestaurants St. Alban ausrollen können, wo derzeit noch mehrere Wohnwagen und Bootsanhänger der Segelgemeinschaft Augsburg stehen? Verwaltungschef Karl Heinz Springer will das noch nicht versprechen. Aber die Zeichen dafür stünden gut. Vor wenigen Tagen wurde eine Petition der Segelgemeinschaft Augsburg gegen die Räumungsklage, die das Landratsamt im vergangenen Jahr gegen die Nutzung durch den Verein ausgesprochen hatte, von der Staatsregierung abgelehnt.

Wie die Pressestelle des Bayerischen Landtags mitteilte, sei der Ausschuss des Landtags für Eingaben- und Beschwerden zu dem Schluss gekommen, dass die Gesetzeslage diesbezüglich sehr eindeutig sei: „Für das Abstellen von Bootsanhängern, Wohnwagen etc. fehlt es an der erforderlichen Baugenehmigung.“ Ein Beschluss, der die Marktgemeinde Dießen nun auch auf eine Abweisung der Klage hoffen lässt. Diese hatte der Verein – zeitgleich zur Petition – vor dem Verwaltungsgericht gegen die Räumungsklage des Landratsamts angestrengt. Auch in diesem Fall rechnet man in Kürze im Dießener Rathaus mit einem Bescheid.

Es laufen schon Gespräche mit der Stadt Augsburg

Sollte dieser zugunsten des Landratsamts und damit zugunsten der Marktgemeinde ausfallen, müssten die Segler das Grundstück binnen zweier Monate komplett räumen, sagt Pressesprecher Wolfgang Müller auf Anfrage. Wie Dießens Verwaltungschef Karl Heinz Springer bestätigte, laufen parallel zu diesen Ereignissen bereits rege Gespräche mit der Stadt Augsburg als Grundstückseigentümerin und der Gemeinde bezüglich eines möglichen Grunderwerbs.

Schon im Juni 2019 hatte die Gemeinde vor dem ersten Senat des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs im Rechtsstreit gegen die Augsburger Segelgemeinschaft hinsichtlich des Bebauungsplans, den die Gemeinde für das Grundstück vorsieht, und gegen den die Segler eine Normenkontrollklage angestrengt hatten, Recht bekommen. Auf dem Grundstück darf also – auf der Grundlage des rechtsgültigen Bebauungsplans – eine frei zugängliche Grünfläche mit Seezugang für alle Bürger realisiert werden. Sobald das Grundstück geräumt sei, so Springer, stehe die Gemeinde in den Startlöchern.

Grundstück soll der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden

Bereits beim Neujahrsempfang Anfang Januar hatte Bürgermeister Herbert Kirsch zum Ausdruck gebracht, dass es sein „Herzenswunsch“ sei, das Grundstück am See möglichst noch vor Ende seiner Amtszeit im Mai 2020 der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. In seinen Augen, so das Gemeindeoberhaupt beim Neujahrsempfang, würde – sollte es gelingen, das Areal in Gemeindehand zu bringen – eine „Jahrhundertchance“ genutzt. Den Marktgemeinderat, so Kirsch, wisse er in dieser Sache voll und ganz hinter sich. Das Gremium hatte dem Bürgermeister bereits im Herbst im Rahmen einer nicht-öffentlichen Sitzung grünes Licht für Grundstücksverhandlungen mit der Stadt Augsburg erteilt.