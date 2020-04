vor 33 Min.

Dießen: Schwere Verletzungen nach Sturz mit dem Fahrrad

Ein 77-Jähriger ist in Dießen mit dem Rad unterwegs und stürzt. Seine Frau bekommt das gar nicht mit.

Schwer verletzt hat sich ein 77 Jahre alter Radfahrer aus Dießen, der am späten Samstagnachmittag in der Straße Ängerle in Dießen gestürzt ist.

Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seiner Frau unterwegs. Die hatte den Unfall aber gar nicht mitbekommen. Sie fuhr mit ihrem Fahrrad voraus und war zum Unfallzeitpunkt bereits zu Hause. Ein Mann aus Dießen entdeckte den gestürzten Radfahrer und wählte umgehend den Notruf.

Unterarm gebrochen und im Gesicht verletzt

Der 77-Jährige zog sich ein Polytrauma, darunter einen offenen Unterarmbruch sowie Gesichtsverletzungen zu. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum nach Murnau geflogen. (lt)

