Seeanlagen Dießen: Wie hält man es mit der Eiche am Mühlbach?

Die Eiche am Mühlbach hat jetzt auch im Bauausschuss in Dießen für Gesprächsstoff gesorgt.

Plus Gemeinderätin Gabriele Übler fordert von Dießens Bürgermeisterin Klarheit, was bei der Sanierung der Ufermauer am Mühlbach mit der Eiche passiert.

Von Uschi Nagl

Einen kurzen verbalen Exkurs zu der Säuleneiche in den Seeanlagen hat es gegen Ende der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses in Dießen gegeben. Angesprochen wurde das Thema von Gemeinderätin Gabriele Übler (Grüne). Sie bat Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) um eine Stellungnahme zur Zukunft des Baums. „Wir sollten mal Klartext reden. Wollen wir es zulassen, dass auch der dritte Baum im Uferbereich weicht, obwohl wir eigentlich gar keinen weghaben wollten?“, fragte die Grünen-Gemeinderätin. Schließlich sei es ein Anliegen des gesamten Gemeinderats, dass der Baumbestand nach Möglichkeit erhalten bleibt.

