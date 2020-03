22:51 Uhr

Dießen: Sieben Kandidaten auf dem Podium und 1000 Bürger im Publikum

Viele Dießener interessiert, wie sich die Bürgermeisterkandidaten präsentieren. Was die sieben Bewerber zu den Themen Wohnen und Verkehr sagen.

Von Stephanie Millonig

Das Interesse ist groß: An die 1000 Dießener sind in die Mehrzweckhalle gekommen, um zu erleben, wie sich sieben Kandidaten fürs Bürgermeisteramt darstellen. Eingeladen hat die Gemeinde, präsentiert wird die Veranstaltung vom Landsberger Tagblatt. Aktuell die Diskussion zu den ersten zwei Themenblöcken, ein Bericht folgt.

Viel Einigkeit beim Thema bezahlbarer Wohnraum: Alle sehen die Notwendigkeit, dass die Gemeinde aktiv wird. Die Ideen, wie Wohnraum geschaffen werden könnte, variieren etwas. Gabriele Übler (Grüne) wirbt dafür, Baugenossenschaften und Vereinen einen Zuschlag zu geben, Sandra Perzul (Dießener Bürger) und Volker Bippus (UBV) sehen wie andere auch sowohl Bedarf an bezahlbaren Mietwohnungen, als auch an Flächen für den Eigenheimbau, der über Einheimischenmodelle verwirklicht werden soll.

Die Gemeinde könnte eine Vorkaufssatzung erlassen

Roland Kratzer ( CSU) setzt auch auf die genossenschaftliche Idee und Marianne Scharr (Gemeinsam für Dießen) verweist auf ein Neubauprojekt in Herrsching, das Grundstücke teils auf dem freien Markt, teils in einer Art Einheimischenmodell vermarktet. Florian Zarbo (Freie Wähler) kann sich darüber hinaus Azubi-WGs und Mehrgenerationenwohnen vorstellen und Hanni Baur (SPD) schlägt eine Vorverkaufssatzung für die Gemeinde vor.

Einen Live-Ticker von der Veranstaltung finden Sie hier:

Kommunalpolitik live: Die LT-Podiumsdiskussion in Dießen im Ticker

Den Ortsbus kostenlos fahren lassen, den öffentlichen Personennahverkehr verbessern, vor allem die Verbindungen nach Landsberg und Herrsching, darin sind sich alle Kandidaten einig. Differenzierter ist die Haltung zum Individualverkehr: Sandra Perzul und Roland Kratzer verweisen darauf, dass er größtenteils selbst gemacht ist. Den Schwerlastverkehr will unter anderem Hanni Baur aus dem Ort bekommen. Florian Zarbo möchte mit Experten und Bürgern ein ganzheitliches Verkehrskonzept erarbeiten.

Ein Radweg von Dießen nach Fischen?

Marianne Scharr will entzerren und beispielsweise eine Tankstelle an den Westrand holen. Volker Bippus kann sich Einbahnregelungen vorstellen. Gabriele Übler bekommt noch eine Bürgerfrage zu ihrer Haltung hinsichtlich eines Radwegs zwischen Dießen und Fischen gestellt. Sie schlägt eine Art Holzwanne vor, in der der Radler unterwegs ist, ohne dass er in die geschützten Feuchtwiesen fahren kann.

Hier erfahren Sie mehr über die Kandidaten: Wahl in Dießen: Sieben Kandidaten wollen ins Rathaus

Themen folgen