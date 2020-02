vor 20 Min.

Dießen: So feiert der Alpenverein sein Jubiläum

Plus Vor 100 Jahren wurde die Sektion Ammersee in Dießen gegründet. Mittlerweile hat sie mehr Mitglieder als der MTV. Wie sich der Vorsitzende diese Entwicklung erklärt.

Von Petra Straub

Raus aus dem Alltag, hinauf auf den Berg. In Wanderstiefeln, auf Skiern oder mit dem Fahrrad. Ob im Sommerhalbjahr oder beim Wintersport – die Bergwelt fasziniert seit Generationen und gipfelt in einem überdurchschnittlichen Zulauf bei der Alpenvereinssektion Ammersee. Schon vor ein paar Jahren hat der in Dießen ansässige Verein den mitgliederstärksten Ortsverein MTV überholt und steht heute mit über 2100 Mitgliedern an fünfter Stelle im Landkreis Landsberg. In diesem Jahr feiert die Sektion ihr 100-jähriges Bestehen. Vorsitzender Stefan Gehrmann nennt die Gründe, für den starken Mitgliederzuwachs.

Warum sich so viele Männer, Frauen und Familien zu einer Mitgliedschaft in Dießen entschließen, liegt laut Vorsitzendem Stefan Gehrmann zum einen an der neuen Geschäftsstelle. Durch den Umzug von der Schützen- in die Mühlstraße sei der Verein stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt und habe in dem Zuge auch das Programm ausgebaut. Zudem sei es die Versicherung, die im Rahmen einer Mitgliedschaft bei alpinen Unfällen weltweit eintrete, die viele Bürger zur Mitgliedschaft bewege. Ein Bäckermeister übernahm den Vorsitz Die Liebe zu den Bergen war es, die Bürger aus der Marktgemeinde Dießen vor 100 Jahren dazu brachte, sich zu organisieren. Am 20. Februar 1920 wurde die Sektion im damaligen Gasthof „Zum Gattinger“ gegenüber dem Rathaus von 23 Bergbegeisterten gegründet. Bäckermeister Max Habeder übernahm den Vorsitz, Kaminkehrermeister Hans Busch sen. das Amt des Kassenwarts und Richard Mantel das des Schriftführers. Eine erste Sektionstour führte über den Schachen auf die Meilerhütte und hinunter nach Leutasch. Es gab einen Vortrag zum Thema „Wie soll man in die Berge gehen“ und ein Faschingskränzchen unter dem Motto „Tiroler Bauernhochzeit“. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Fasching wird im „Unterbräu“ gefeiert Bald nach der Gründung bemühten sich die Altvorderen um einen Stützpunkt in den Bergen und pachteten die hintere Esterbergalm bei Farchant, bevor das Grundstück erworben und dort eine eigene Sektionshütte gebaut wurde. Die Tradition des Faschingskranzerls greift der Vorstand im Jubiläumsjahr auf und lädt nach längerer Pause wieder zur Faschingsgaudi ein. „In den Bergen von damals bis heute“ lautet das Motto für alle närrischen Bergfreunde, die einmal wieder ihre alte Kluft mit Bundhosen, Karohemd und Strohhut vom Speicher holen und zu Livemusik im Unterbräu übers Parkett schweben möchten. Eintrittskarten gibt es bereits – gegen Spende – in der Geschäftsstelle der Alpenvereinssektion. Langjährige Mitglieder werden anlässlich des Jubiläums bei einem Festakt am 21. März im Traidtcasten geehrt. Auch ehemalige Funktionäre und Mitglieder werden dazu eingeladen. Weiter wurde zum Jubiläum eine Bergfilmreihe in der Kinowelt in Dießen gestartet. Termine: Freitag, 7. Februar, 19 Uhr Jahresversammlung, Unterbräu. Donnerstag, 20. Februar, 19 Uhr Faschingskranzerl, Unterbräu, mit Livemusik von Helmut Mayr mit Sängerin, Motto „In den Bergen von damals bis heute“. Samstag, 21. März, Festakt zum 100-jährigen Bestehen, Traidtcasten. Samstag, 18. Juli, Sternwanderung zur Dießener Hütte.

