So läuft der erste Klimatag in Dießen ab

Beim ersten Klimatag in Dießen war viel geboten: Das Foto zeigt die Ammersee Actors in Aktion.

Plus Beim ersten Klimatag der Klimalobby Dießen verwandelt sich der Untermüllerplatz in ein Forum umweltfreundlicher Ideen. Was die Besucher vor allem interessiert und wie die Bilanz der Veranstaltung ausfällt.

Von Dagmar Kübler

Mit Infoständen am Untermüllerplatz, Vorträgen im Craftbräu zu Ernährung, Geldanlagen und Konsum, Waldbegehungen und vielem mehr spannte die Klimalobby Dießen mit dem ersten Klimatag einen großen Bogen über zahlreiche Themen, die in Sachen Klimaschutz eine Rolle spielen. Das Programm und das sonnige Wetter bescherte den Organisatoren einen steten Strom an Besuchern, unter ihnen auch Ausflügler aus dem Umland, die bei ihrem Besuch in Dießen entlang der Infostände schlenderten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

