Dießen

vor 34 Min.

Stille Heldin: Die Dießenerin mit dem grünen Daumen

Irmi Hofheinz aus Dießen hat einen grünen Daumen. Doch sie pflegt nicht nur ihren eigenen Garten, die 74-Jährige kümmert sich auch um Grünflächen und Blumenschalen in der Marktgemeinde.

Plus Irmi Hofheinz ist die Stille Heldin im Monat Juli. Sie kümmert sich akribisch um Wiesen, Pflanzschalen und Blumenbeete in Dießen. Wie alles angefangen hat, und was die 74-Jährige motiviert.

Von Dagmar Kübler

Sie versehen ihre Tätigkeiten, ohne groß Aufhebens davon zu machen. Sie helfen, unterstützen, begleiten und gehen voran. Es sind die ehrenamtlichen Bürger, ohne die das Gemeinwohl nicht funktionieren würde. Wir, das sind der Landkreis Landsberg, die Sparkasse Landsberg-Dießen und das Landsberger Tagblatt, sagen „Danke“ und stellen monatlich einen dieser „Stillen Helden“ im Porträt vor. Heute: Irmi Hofheinz aus Dießen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen