Dießen: Straße muss wegen einer Bergung gesperrt werden

59-Jährige Dießenerin übersieht ein Fahrzeug aus Mammendorf. Einmündung wird durch Unfallautos blockiert.

Von Dieter Schöndorfer

Die Einmündung der Raistinger Straße in die Staatsstraße 2056 am südlichen Ortseingang von Dießen musste am Samstagabend kurzzeitig komplett gesperrt werden. Der Grund: zwei Unfallautos mussten geborgen werden, die dort zuvor zusammengestoßen waren.

Die Vorfahrt genommen

Wie die Polizei berichtet, wollte eine 59-jährige Dießenerin kurz nach 19 Uhr von Raisting kommend in die 2056 nach links einbiegen, übersah jedoch das vorfahrtsberechtigte Auto eines von Dießen in Richtung Fischen fahrenden Mammendorfers. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 33-jährige Mann und seine Ehefrau leicht verletzt wurden. Sie wurden vorsorglich ins Weilheimer Krankenhaus gebracht.

Die Dießenerin und deren beide Söhne, die ebenfalls in ihrem Auto dabei waren, wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Pkw war die Staatsstraße kurzzeitig komplett gesperrt.

