Dießen

vor 59 Min.

Tote Fische im Forellenbach sorgen in Dießen für Aufregung

Der Forellenbach am Waffenschmiedweg in St. Georgen: Seit Donnerstagnachmittag fließt dort jetzt wieder Wasser.

Plus Wenn der Mühlbach in Dießen gereinigt wird, führt auch der Forellenbach in St. Georgen kein Wasser. Anwohner wollen diesen Zustand nicht mehr dulden. Was das Elektrizitätswerk Dießen dazu sagt.

Von Gerald Modlinger

Hat sich im Zuge der in dieser Woche vorgenommenen Auskehr des Mühlbachs in Dießen eine „kleine ökologische Katastrophe“ ereignet? Diese Befürchtung haben jetzt Anwohner des Forellenbachs in St. Georgen. Denn wenn am Einlaufbauwerk des Dießener Elektrizitätswerks der Zulauf zum Mühlbach abgesperrt wird, fällt auch der parallel dazu verlaufende Forellenbach trocken. Die Anwohner berichten von einem „massenhaften Sterben“ in dem Bach. Das E-Werk sieht die Situation weniger problematisch.

