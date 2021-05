Dießen

Victoria Benz aus Dießen und der Wasserdoktor aus Bad Wörishofen

Plus Der Pfarrer und Medizinpionier Sebastian Kneipp aus Bad Wörishofen wäre am 17. Mai 200 Jahre alt geworden. Über seine Lehre weiß die Heilpraktikerin Victoria Benz aus Dießen Bescheid.

Von Frauke Vangierdegom und Petra Straub

Dießen Am 17. Mai wäre Sebastian Kneipp (1821-1897) 200 Jahre alt geworden. Sein Name ist weitläufig bekannt und das von ihm entwickelte „Wassertreten“, im Volksmund gerne auch als „Kneippen“ bezeichnet, wird von vielen Menschen zur Gesundheitsförderung und Prävention angewendet. Doch das ist längst nicht alles, was der Pfarrer aus Bad Wörishofen für die Gesunderhaltung des Menschen entwickelt hat. Wir haben darüber mit der Heilpraktikerin Victoria Benz aus Dießen gesprochen.

