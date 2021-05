Dießen

Was wird aus dem Dießener Töpfermarkt 2021?

Zwei Jahre liegt diese Töpfermarkt-Szenerie inzwischen zurück. Heuer wird es an Christi Himmelfahrt in Dießen wie im vergangenen Jahr wieder ziemlich ruhig sein. Ein Nachholtermin ist für 22. bis 25. Juli anvisiert, ob es dabei bleibt, ist offen.

Plus Eigentlich würde an Christi Himmelfahrt in Dießen der Töpfermarkt beginnen. Einen Ersatztermin gibt es zwar, doch wie sicher ist dieser?

Von Gerald Modlinger

Die Wiesen zwischen Lachen und Bierdorf sind zwar auch heuer schon zum ersten Mal gemäht worden. Doch die im Mai übliche Sondernutzung als riesiger Parkplatz wird auch heuer ausfallen. Erneut gibt es wegen Corona an Christi Himmelfahrt und dem darauf folgenden Wochenende keinen Töpfermarkt in Dießen. Als Ersatztermin wurde zwar die Zeit vom 22. bis 25. Juli angekündigt. Doch wie sicher ist das?

