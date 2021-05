Wie teuer darf der Bus in Dießen werden?

In Dießen will man sich weiter mit Alternativen zum Auto beschäftigen. Doch das würde die Gemeinde einiges Geld kosten.

Wie können die Dießener motiviert werden, nicht mit dem Auto zu fahren und stattdessen zum Beispiel in einen Bus zu steigen? Um diese Frage ist es wieder in der jüngsten Gemeinderatssitzung gegangen. Die Meinungen zu Alternativen zum bisherigen Ortsbus gingen dabei weit auseinander.

Zwei alternative Modelle zum Ortsbus waren in den vergangenen Monaten vorgestellt worden. Zum einen ist das das On-Demand-System der Murnauer Firma Omobi. Der mögliche finanzielle Aufwand dafür ist aktuell nicht zu beziffern, da erst geklärt werden müsste, ob diese Anrufbusse nur innerhalb des Gemeindegebiets verkehren oder auch beispielsweise nach Herrsching fahren sollen, und ob diese Busse nur werktags oder auch am Wochenende fahren sollen. Die Kosten für eine Projektplanung wären mit gut 11.000 Euro noch überschaubar.

Ein weiteres Angebot beinhaltet schon konkretere Zahlen. Das Göttinger Unternehmen EcoBus rechnet bei einem Einsatz von drei bedarfsgesteuerten Kleinbussen mit jährlichen Betriebskosten von rund 490.000 Euro, dazu kommen Kosten für Beratungsleistungen, Workshops, Software und sechsmonatigen Support von rund 119.000 Euro.

Seit 1995 fährt ein Ortsbus in Dießen

Bislang gibt es in Dießen seit 1995 einen Ortsbus mit festem Fahrplan. Die Verträge hierfür laufen noch bis 2024. Der Ortsbus wird vor allem für den Schülerverkehr in Anspruch genommen. Würde der bisherige Ortsbus auf einen reinen Schulbus reduziert und zugleich ein Bedarfsbussystem eingeführt werden, würde dies zu keiner Kostenreduzierung führen, hieß es. Das Defizit für den Ortsbus tragen Landkreis und Gemeinde zu je 50 Prozent, auch für ein Bedarfsbussystem könnte der Landkreis als Träger auftreten. Möglicherweise würde ein solcher Busverkehr auch als Pilotprojekt staatlich gefördert – für vier Jahre und mit einer degressiven Förderquote von 65 bis 40 Prozent.

„Es wäre schön, wenn wir mutig vorangehen“, kommentierte Mobilitätsreferentin Gabriele Übler (Grüne) den Vortrag von Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger). In Dießen könnte etwas getestet werden, was anschließend landkreisweit ausgerollt werden könnte. Als besonders wichtig hob sie den überörtlichen Verkehr nach Landsberg und Herrsching hervor.

Taxi-Gutscheine für die Dießener Bürger?

„Mir kommt das Ganze sehr teuer vor“, meinte hingegen Michael Lutzeier (Die Partei). Mit Blick auf die Verkehrsverbindung nach Herrsching regte er an, zu prüfen, „ob nicht ein Hovercraft nach Herrsching billiger wäre als dieses System“. Oder man gebe den Leuten Taxi-Gutscheine im Wert von 25 Euro, so ein weiterer Vorschlag Lutzeiers. Als „sehr teuer“ empfand Antoinette Bagusat (Dießener Bürger) das EcoBus-Angebot, das Murnauer Konzept bezeichnete sie als „toll“. Skeptisch blieb Thomas Höring (Freie Wähler), der auf die geringe Akzeptanz des Busverkehrs in Dießen hinwies.

Michael Lutzeier schlägt Taxi-Gutscheine für die Dießener Bürger vor. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

Ein On-Demand-System sei aber etwas ganz anderes, merkte Gabriele Übler an, „das bedeutet, dass man innerhalb von zehn bis 15 Minuten einen Bus holen kann, der bei Gelegenheit auch noch andere mitnimmt“. Sie wies zudem mit Blick auf die gesundheitlichen Folgen des motorisierten Individualverkehrs darauf hin: „Der Individualverkehr ist weitaus teurer als das, was wir hier investieren müssten“. Dagegen sprach Michael Hofmann (Bayernpartei) von „ideologisch motivierter Geldverschwendung“. In Murnau werde jede Fahrt mit 17 Euro subventioniert, berichtete er, und das sei durchaus umstritten. Johann Rieß (Freie Wähler) empfahl, lieber Lastenfahrräder zu fördern. Für 600.000 Euro könnten 400 Räder mit 1500 Euro bezuschusst werden.

Am Ende sprach sich im Gremium eine Mehrheit von 19:5 dafür aus, die Einrichtung eines On-Demand-Verkehrs weiter zu prüfen. Dazu soll ein Arbeitskreis eingerichtet werden. Gemeinsam mit einem Vertreter des Landratsamts ist vorgesehen, am 21. Juni erneut über dieses Thema im Gemeinderat zu sprechen.

