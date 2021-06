Dießen

Wo steckt in diesem Sommer das Dießener Polizeiboot?

Plus Die Wasserschutzpolizei muss in diesem Jahr auf ihr Einsatzfahrzeug auf dem Ammersee verzichten. Wahrscheinlich wird ein neues Boot gekauft. Über das Bootshaus in Holzhausen wird hinter den Kulissen gesprochen.

Von Gerald Modlinger

Wie die Zeit vergeht: Das Dienstboot der Dießener Wasserschutzpolizei hat inzwischen auch schon wieder 19 Jahre auf dem Buckel, und so, wie es aussieht, könnte es gar nicht mehr mit Ammerseewasser in Berührung kommen. Wegen größerer Schäden wird an den Kauf eines neuen Dienstfahrzeugs für den Ammersee gedacht, bestätigt der Leiter der Dießener Polizeiinspektion, Alfred Ziegler. Diese Aussichten befeuern nun auch wieder die Diskussion um ein Bootshaus für die Polizei, von dem in den vergangenen Jahren kaum noch etwas zu hören war. Die nach wie vor offene Standortfrage scheint nun auch das 2002 in Dienst gestellte Polizeiboot WSP 7 zu überleben.

