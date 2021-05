Dießen

16:07 Uhr

Wolfgang König findet in Dießen einen Brief eines irischen Helden

Diesen kurzen handschriftlichen Brief hat Wolfgang König in Dießen gefunden.

Plus In einem alten Buch verbirgt sich seit Jahrzehnten ein in Dießen geschriebener Brief eines bekannten Iren. Er gibt Einblicke in die Zeit des Ersten Weltkriegs.

Von Gerald Modlinger

Der Erste Weltkrieg ist nicht nur auf den Schlachtfeldern geführt worden, sondern auch mit Worten und Schriften. Auf einen solchen Beitrag im Krieg der Propaganda ist jetzt Wolfgang König in Dießen gestoßen, zwei Bände von Moritz Loebs „Eduards unselige Erben“ und die Aufsatzsammlung „Irland, Deutschland & die Freiheit der Meere“. Das Besondere aber ist, was Wolfgang König zwischen den Buchseiten entdeckte.

Themen folgen