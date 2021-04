Dießener Polizei fahndet nach Graffiti-Sprayern

In Utting und Schondorf werden wieder Gebäude mit Graffiti besprüht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Zuletzt sind am Westufer des Ammersees vermehrt Graffiti auf Gebäude gesprüht worden. Nun kommen zwei weitere Fälle hinzu, in denen die Dießener Polizei wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Vom 26. bis 29. März wurden in Schondorf die Grundschule sowie die dortige Sporthalle mit mehreren Graffiti in Silber, Weiß und Schwarz besprüht und beschmiert. Zudem wurde auch ein an einem Gerüst befestigtes Banner mit einem Messer beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Dießener Polizei bittet um Hinweise

Von Mittwoch auf Donnerstag wurde die Hauswand des Getränkemarkts „Fristo“ in Utting ebenfalls mit Graffiti beschmiert. In diesem Fall wurde gelbe, rote und blaue Farbe gesprüht. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt, dürfte jedoch im unteren vierstelligen Bereich liegen. Hinweise an die Polizei in Dießen unter Telefon 08807/9211-0. (lt)

