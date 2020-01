Dießener Silvesterkonzert: Ein musikalisches Feuerwerk

Plus Der Organist Stephan Ronkov und der Trompeter Josef Kronwitter spielen im Dießener Marienmünster. Sie bieten ein klug zusammengestelltes Programm.

Es ist der traditionell große Auftritt zweier „königlicher“ Instrumente: Auch heuer waren am Silvesterabend die Sitzreihen im Dießener Marienmünster wieder gut gefüllt. Dort verabschiedeten Stephan Ronkov an der Orgel und der Konzerttrompeter Josef Kronwitter das alte Jahr und begrüßten zugleich das neue mit einem glanzvollen „Feuerwerk der Klänge – garantiert klimaneutral“, wie sie mit ironischem Seitenhieb auf das Böllerschießen versicherten.

Meisterhaft von Bach zur Fuge verarbeitet

Strahlende Barockkompositionen wie das eingangs gespielte „Alla Hornpipe“ von Georg Friedrich Händel oder dessen wahrhaft majestätisches „Arrival of the Queen of Sheba“ in einer Bearbeitung nur für Orgel, wie auch ein von Johann Sebastian Bach meisterhaft zur Fuge verarbeitetes Corelli-Thema machten den erwartet feierlichen Auftakt. Diesen polyfonen Bravourstücken gegenüber standen mehrere kleine Werke der europäischen Spätromantik. Mit der musikalisch vielschichtigen Sonate in Es-Dur für Trompete und Orgel von Thorvald Hansen eröffneten Josef Kronwitter und Stephan Ronkov den etwas zurückgenommeneren zweiten Teil des Konzerts.

Mit warmer, weicher Tongebung behutsam ausgefüllt

Der dänische Komponist und selbst virtuose Trompetenspieler schuf seinem Instrument vor allem mit dem getragenen Mittelteil einen Rahmen, den Josef Kronwitter mit warmer, weicher Tongebung behutsam auszufüllen verstand. Mächtige Akkorde und anschwellende Melodiephrasen legte Stephan Ronkov dann in Alexandre Guilmants „Introduktion et Allegro“ aus der „Ersten Sonate in d-Moll“ in den Kirchenraum. Es folgte Oskar Lindbergs nur dem Titel nach „Alter“ Hirtenpsalm mit einem Thema von melodischer Schönheit in der Trompete und zurückhaltend begleitender Orgel. Reich an Klangfarben und voller emotionaler Tiefe ertönte dann Gabriel Faurés leicht spanisch angehauchte „Pavane“, die Stephan Ronkov für sein Instrument so arrangiert hatte, dass man sie durchaus auch für frühe Filmmusik hätte halten können.

Den feierlichen Abschluss des Konzerts bildete Sigfrid Karg-Elerts Improvisation über den Choral „Nun danket alle Gott“ und beschloss damit ein klug zusammengestelltes Programm, das festliche Musik nicht nur in der „Parade-Epoche“ Barock vermutete, sondern in ebenso beeindruckenden Werken auch in der Romantik fand. Wie Silvester selbst in seiner zeitlichen Ungerichtetheit und dem Schwanken zwischen wehmütiger Rück- und gespannter Vorausschau hielt bewusst auch das weit gestreute Programm den Konzertabend in der Schwebe widerstreitender Stimmungen.