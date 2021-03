vor 37 Min.

Dießener Töpfermarkt: Ein neuer Versuch im Juli

Für den Dießener Töpfermarkt gibt es jetzt einen Ersatztermin. Doch der steht wegen der Corona-Pandemie unter einem Vorbehalt.

Von Gerald Modlinger

Nach der Absage des Dießener Töpfermarkts zum traditionellen Termin am Christi-Himmelfahrts-Wochenende gibt es nun einen Ersatztermin: Die Marktgemeinde will das Keramik-Festival vom 22. bis 25. Juli veranstalten. Auch der neue Termin sei allerdings unter Vorbehalt zu sehen, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag. „Wir werden die weitere Entwicklung der Pandemie-Lage im Auge behalten“, betont Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger).

Jetzt sei noch nicht abzusehen, welche konkreten Bestimmungen dann gelten und welche Schutzmaßnahmen zu treffen sind. „Für Dießen und die Keramikerzunft wäre es ein wichtiges Signal, wenn in diesem Jahr der wichtige Töpfermarkt stattfinden kann“, hebt Marktleiter Wolfgang Lösche hervor. Er weist darauf hin, dass viele Keramikwerkstätten aufgrund der Corona-Krise mittlerweile in wirtschaftliche Bedrängnis geraten seien. In den vergangenen Monaten seien nicht nur zahlreiche Töpfermärkte abgesagt worden, auch das Weihnachtsgeschäft sei so gut wie ausgefallen. Nun sei das Ostergeschäft in Gefahr.

Zum 20. Dießener Töpfermarkt wird auch eine Jubiläumsausstellung geplant

Ursprünglich sollte der Dießener Töpfermarkt in diesem Jahr wieder traditionell zu Christi Himmelfahrt vom 13. bis 16. Mai stattfinden. Aufgrund der Corona-Entwicklung wurde dieser Termin abgesagt. Über die Rahmenbedingungen und das Begleitprogramm des diesjährigen Töpfermarkts wollen Gemeinde und Marktleiter im Frühsommer die Öffentlichkeit informieren. Änderungen und Einschränkungen werde es in jedem Fall aufgrund der Bauarbeiten in den Seeanlagen geben. Geplant sei weiterhin eine Jubiläumsausstellung im Blauen Haus sowie die traditionelle Verleihung des Keramikpreises im Traidtcasten.

Wegen der Pandemie-Lage konnte die 20. Ausgabe des Dießener Töpfermarktes schon im vergangenen Jahr nicht stattfinden. Die Veranstaltung wurde 2020 zunächst von Mai auf September verschoben und dann schließlich ganz abgesagt. In normalen Zeiten wird das Keramik-Festival mit rund 150 ausstellenden Werkstätten immer im Mai zu Christi Himmelfahrt veranstaltet und lockt in den Seeanlagen jedes Jahr zwischen 50.000 bis 60.000 Besucher an.

Zwei Töpfermärkte an einem Wochenende?

Sollte es bei dem Termin vom 22. bis 25. Juli in Dießen bleiben, wäre der Markt übrigens nicht die einzige Keramik-Veranstaltung an diesem Wochenende im Landkreis Landsberg. Denn im Veranstaltungskalender der Stadt Landsberg ist für den 24. und 25. Juli auch der Süddeutsche Töpfermarkt vermerkt.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen