Dießener Wasserwacht: Leben retten und Kindertränen trocknen

Plus Das Landsberger Tagblatt hat sich mit Thomas Forstner aus Dießen unterhalten. Was er über seinen ehrenamtlichen Dienst am Wasser erzählt.

Im Juni haben sich vier Badeunfälle im Fünfseenland ereignet. Tragische Vorfälle, die ehrenamtliche Helfer in den Fokus des Geschehens rücken, die dafür ausgebildet sind, im Wasser Leben zu retten. Das LT hat mit einem der fünf Einsatzleiter der Wasserwacht im Landkreis, Thomas Forstner aus Dießen, gesprochen.

Wasserwachtmitglieder arbeiten ehrenamtlich

Was einigen Badenden vielleicht nicht bewusst ist: Bei der Wasserwacht, die zum Bayerischen Roten Kreuz gehört, handelt es sich um einen ehrenamtlichen Dienst. Es gibt verschiedenen Wasserwachtstationen, am Westufer beispielsweise im Strandbad St. Alban, in Riederau Utting, Schondorf und Eching. Doch diese Stationen sind maximal am Wochenende besetzt, nach Riederau werden immer wieder Gast-Wasserwachten eingeladen, die dort dann den Dienst übernehmen.

„Unter der Woche ist es ähnlich wie bei der Feuerwehr, wir werden als Schnelle Einsatzgruppe (SEG) über den Piepser alarmiert“, sagt Thomas Forstner. Er schätzt, dass es fünf bis zehn Minuten dauert, bis in solch einem Fall die Mitglieder mit den Privat-Pkw an der Station ankommen und die zwei dort zur Verfügung stehenden Boote klar machen können. „Man hofft immer, Leben retten zu können. Wenn dies nicht gelingt, dann zumindest den Toten oder die Tote zu finden, um sie den Angehörigen übergeben zu können.“

Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht

Selbst wenn die Wasserwachtstation besetzt ist und Wasserretter den See im Blick haben, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht: „Der Ertrinkungstod ist oft still“, sagt Forstner. Die Menschen gingen einfach unter. Forstner zeigt auf einige Schwimmer, die vielleicht 50 Meter vom Ufer entfernt sind. Ihre Köpfe sind nur als Punkte erkennbar. Von der Station aus könne nicht jeder dieser Punkte kontinuierlich beobachtet werden, so Forstner.

Immer wieder zu tun haben die Wasserwachten, wenn es Wassersportler bei einem Unwetter wie beispielsweise dem Hagelsturm an Pfingsten, nicht mehr rechtzeitig ans Ufer schaffen – oder wie Forstner erzählt – bei aufkommendem Wind die sportliche Herausforderung auf dem See suchen und dann die Kontrolle verlieren. „Wenn ein Boot kippt, schaffen sie es oft nicht mehr, es wieder aufzustellen.“

Die Wasserwacht helfe dann das Boot wieder flott zu machen und oft reiche das aus. Selten müsse in so einem Fall medizinische Hilfe geleistet werden, beispielsweise wenn Personen unterkühlt seien. Basis der Ausbildung am See ist laut Forstner der Wasserretter, an Land übernehme dann der BRK-Rettungsdienst.

Die mobile Schnelle Einsatzgruppe fährt auch an den Lech oder an Baggerseen

Nicht jeder Baggersee am Lech hat eine Wasserwachtstation. Gerät dort oder am Lech ein Badender in Gefahr, rücken mobile Einheiten an. „In Dießen ist das Boot der mobilen SEG oben beim Wertstoffhof stationiert“, erzählt Forstner. Bei einem Alarm könne man sofort mit dem Boot auf einem Anhänger ausrücken. Freilich gilt es Entfernungen zu überwinden, bis zum Lech beispielsweise sind es zumeist mindestens 15 bis 20 Minuten Fahrzeit oder auch zum Engelsrieder See bei Rott.

Da er privat taucht, machte Thomas Forstner auch eine entsprechende Ausbildung für die Wasserwacht. Eine Aufgabe, die auch belastend sein kann, wie Forstner erzählt. Denn der See sei oft sehr trüb und der Taucher dadurch manchmal sehr plötzlich mit dem Anblick der Leiche konfrontiert, die er sucht. Forstner war schon bei der Bergung von „fünf oder sechs Toten“ dabei.

Über belastende Eindrücke spreche man zumeist mit den Kameraden von der Wasserwacht. Bei dem Hochwassereinsatz in Deggendorf 2013, habe man auch die Hilfe des damaligen Feuerwehrseelsorgers Bruder Kornelius angenommen.

Sein Vater hat die Wasserwacht in Dießen mitbegründet

Dass der 47-Jährige bei er Wasserwacht ist, ist gewissermaßen genetisch vorgegeben. Sein Vater Werner Forstner war Gründungsmitglied der Dießener Wasserwacht und langjähriger Vorsitzender. Die Sommer verbrachte Thomas Forstner als Kind im Strandbad St. Alban und vor allem seine jüngere Tochter tut es ihm nach.

Neben der Aufgabe, Leben zu retten, schätzt Forstner die Gemeinschaft bei der Wasserwacht. „Meine Frau Manuela ist auch dabei“, erzählt er. Und in der Regel gehe es nicht um dramatische Situationen, sonder darum, Stiche oder Schnitte zu verarzten, „mit einem bunten Pflaster Kindertränen zu trocknen.“ Dass er einem Schwimmer, der zu ertrinken droht, das Leben gerettet habe, sei vielleicht vier bis fünf Mal geschehen.

Die Wasserwacht Dießen feiert am 20. Juli eine Bootstaufe und ihr 50-jähriges Gründungsfest. Hier das Programm: Bootstaufe zum 50. Gründungsfest