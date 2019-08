vor 19 Min.

Dießener stirbt bei Motorradunfall nahe Gauting

Ein Dießener Motorradfahrer ist in der Nähe von Gauting tödlich verunglückt. Er verlor beim Überholen auf regennasser Straße die Kontrolle über seine Maschine.

Ein 37-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag von Gilching in Richtung Starnberg unterwegs. Ein Überholmanöver wird ihm zum Verhängnis.

Von Stephanie Millonig

Ein Motorradfahrer aus Dießen ist am Dienstagnachmittag bei Gauting tödlich verunglückt. Er war laut Polizei auf der Staatsstraße von Gilching Richtung Gauting unterwegs. Zwischen Oberbrunn und der Waldkreuzung überholte er gegen 16.30 Uhr mehrere Fahrzeuge und verlor beim Einscheren auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seine Maschine.

Die Maschine schleuderte ohne Fahrer in Gegenverkehr

Er prallte gegen die Leitplanke, das Motorrad schleuderte ohne Fahrer noch in ein entgegenkommendes Auto, dessen Lenker blieb jedoch unverletzt. Der 37-jährige Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Staatsstraße zwischen Oberbrunn und Waldkreuzung ist bis in den Abend hinein gesperrt.

