11:12 Uhr

Dießenerin lässt Hunderte Euro im Auto liegen - Dieb schlägt zu

Eine Seniorin lässt in Dießen in ihrem Auto Hunderte Euro liegen und ein unbekannter Dieb schlägt zu.

Am Montag hat ein unbekannter Täter auf einem Supermarktparkplatz in der Prinz-Ludwig-Straße in Dießen zugeschlagen. Laut Polizei stahl er aus dem blauen, unversperrten VW Golf einer 82-Jährigen 950 Euro in bar. Das Geld lag laut Polizei auf dem Beifahrersitz und war lediglich mit einem Tuch abgedeckt. Als die Frau vom Einkaufen zurückkam, war das Geld weg. (lt)

Hinweise an die Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807/9211-0.

