Direktmandat als Ziel

Martina Neubauer tritt im Landsberger Bundestagswahlkreis für die Grünen an

Martina Neubauer, die Direktkandidatin der Grünen für den Bundestagswahlkreis 224 (Starnberg-Landsberg-Germering), ist beim bayerischen Parteitag auf Platz 31 der Landesliste gewählt worden. Das Rennen um das Direktmandat ist für die 57-Jährige aus Starnberg nun eröffnet.

„Der Einzug über die Liste ist bei einem sehr guten bayerischen Wahlergebnis machbar“, wird die Kommunal- und Sozialpolitikerin in einer Pressemitteilung zitiert. Martina Neubauer ist seit 1985 Mitglied der Grünen und übt seit 1994 kommunalpolitische Ämter aus. Als Bezirksrätin liegt ihr die Sozialpolitik am Herzen. Zuletzt hatte sie als Spitzenkandidatin um das Amt der Landrätin für den Landkreis Starnberg gekämpft und war in die Stichwahl gekommen.

Für die Sozialpädagogin, die im Landratsamt München ein Referat leitet, ist klar, dass für die Grünen keine Zeit mehr bleibt, aus der Opposition heraus mit guten Vorschlägen zu agieren. „Wir müssen Verantwortung übernehmen, um die Zukunftsthemen wie die Bewältigung der Klimakrise, das Stoppen des Artensterbens, eine solide Gesundheitspolitik mit einer Bürgerversicherung, soziale Gerechtigkeit, Wohnungsbau, eine wirkliche Mobilitätswende sowie die Transformation der Wirtschaft zu gestalten“, sagt Martina Neubauer

Neben Martina Neubauer bewerben sich im Wahlkreis 224 der bisherige Abgeordnete Michael Kießling (CSU) sowie Carmen Wegge (SPD), Britta Hundesrügge (FDP) und Stella Sadowsky (ÖDP) um ein Mandat im Bundestag. (lt)