11:20 Uhr

Disco-Gast attackiert anderen Besucher mit Glasflasche

Mit einer Glasflasche ist ein 36-jähriger Gast einer Diskothek in Igling verletzt worden.

Am Sonntagmorgen wird in einer Disco in Igling ein 36-jähriger Gast angegriffen. Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter.

Durch einen Schlag mit einer Glasflasche auf den Hinterkopf ist am frühen Sonntagmorgen ein Gast einer Diskothek in Igling verletzt worden. Wie die Landsberger Polizei meldet, wurde die Tat offensichtlich von einem schätzungsweise etwa 25-jährigen Mann verübt. Nähere Angaben zu den Umständen liegen nicht vor. Die Glasflasche ging zu Bruch, der 36-jährige Mann, der von ihr getroffen wurde, wurde ins Klinikum gebracht. Dabei stellte sich heraus, dass er sich durch den Schlag nur leichte Verletzungen zugezogen hatte. (lt)

Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 08191/9320.

