Discoschläger streckt Barkeeperin nieder

Plus Ein 31-Jähriger rastet in einer Landsberger Diskothek völlig aus. Vor Gericht zeigt er sich alles andere als einsichtig und muss nun tief in die Tasche greifen.

Von Ernst Hofmann

Weder Einsicht noch Reue hat ein 31-jähriger Angeklagter vor dem Landsberger Amtsgericht am Dienstag gezeigt. Im Gegenteil: Er dachte überhaupt nicht daran, die ihm in einer Diskothek in Landsberg zur Last gelegten Taten – vorsätzliche Körperverletzung in zwei Fällen, versuchte Körperverletzung, mehrere Beleidigungen und eine Drohung – einzuräumen. Damit kam er jedoch nicht durch.

Der Mann hatte einen Strafbefehl über 4800 Euro – 120 Tagessätze zu je 40 Euro – erhalten und dagegen Einspruch erhoben. Richter Michael Eberle folgte in seinem Urteil vielmehr einem Vorschlag von Nebenkläger-Anwalt Joachim Feller. Er verhängte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird, eine Geldauflage und sprach der Barkeeperin ein Schmerzensgeld zu. Der Mann zündet sich in der Disco eine Zigarette an Der Angeklagte sagte, er gehe doch auf niemanden los, und er wolle niemanden verletzen. Das sei am 30. Juni 2019 in der Diskothek, die er an diesem Abend erstmals seit mehreren Monaten wieder besucht habe, nicht anders gewesen. Er habe nur ein Glas Wein getrunken. Das wisse er noch ganz genau. In der Anklage stand jedoch etwas ganz anderes: Demnach soll er nachts um 2 Uhr im VIP-Bereich der Diskothek verbotenerweise geraucht und auf dem Tisch getanzt haben. Dieses „Spiel“ soll er auch noch weiterbetrieben haben, als ihn die Barkeeperin aufforderte, das sein zu lassen: Daraufhin griffen zwei Security-Männer ein. Mit dem Angeklagten entwickelte sich ein handgreifliches Hin und Her. Einer der Sicherheitsbeauftragten trug blaue Flecken am Körper davon. Die Security-Kräfte legten ihm nahe, das Lokal zu verlassen. Der 31-Jährige kam dieser Bitte aber nicht nach. Vielmehr, so mehrere Augenzeugen, habe er „wild“ um sich geschlagen. Dabei traf er auch die Barkeeperin, die deeskalierend eingreifen wollte, links im Gesicht. Sie erlitt durch den Faustschlag Verletzungen, die bis heute Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen haben. Die Frau wurde nach dem Zwischenfall vom Arzt für zwei Wochen krankgeschrieben. Jetzt wird es deutlich teurer für den Angeklagten Der Mann sei zu diesem Zeitpunkt erheblich angetrunken gewesen, sagte ein Polizist bei der Beweisaufnahme im Gerichtssaal. Wie jetzt ebenfalls bekannt wurde, soll der 31-Jährige nicht nur um sich geschlagen, sondern sowohl die Frau und die beiden Security-Mitarbeiter als auch die hinzukommenden Polizisten mit Schimpfwörtern „eingedeckt“ haben. Teils bezog sich die Beschimpfung auf die Herkunftsländer der Sicherheitsleute. Auch nach einer vom Vorsitzenden genehmigten Denkpause von ein paar Minuten lehnte es der Angeklagte ab, den Einspruch gegen den Strafbefehl zurückzunehmen. So wurde die Hauptverhandlung mit Beweisaufnahme, Plädoyers und Urteil durchgezogen. Das Ergebnis waren neben der sechsmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung eine Geldauflage von 4000 Euro für die „Opferhilfe Bayern“ und 2000 Euro Schmerzensgeld für die Barkeeperin. Zusätzlich muss der Angeklagte die Gerichtskosten tragen und die Ausgaben für den Anwalt der Nebenklage übernehmen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte erklärte bereits, mit dem Urteil nicht einverstanden zu sein.

