Diskussion um Zuschuss

Die Stadt bezahlt den Neubau des evangelischen Kindergartens

Behandelt die Stadt die Träger von Kindertagesstätten beim Bau neuer Einrichtungen nicht gleich? Diese Frage stellte Christian Hettmer ( CSU) in der jüngsten Sitzung des Stadtrats, als über den Abriss und Neubau des evangelischen Kindergartens abgestimmt wurde. Denn den Großteil der Kosten in Höhe von 4,8 Millionen Euro übernimmt nämlich die Stadt.

Für die neue Kindertageseinrichtung mit aktuell zwei bestehenden Kindergartengruppen (50 Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis hin zur Einschulung) soll der Bedarf um drei Krippengruppen mit je zwölf Kindern erweitert werden. Von den Kosten für den Neubau übernimmt die Stadt einen Baukostenzuschuss in Höhe von rund 2,36 Millionen Euro. Davon können rund 40 Prozent Fördermittel vom Freistaat (946000 Euro) abgezogen werden. Zudem gewährt die Stadt einen freien Zuschuss in Höhe von 2,19 Millionen Euro. Der Anteil der evangelischen Kirche an den Kosten beträgt fünf Prozent (240 000 Euro).

Haushaltsreferent Christian Hettmer verglich das Projekt mit drei anderen, derzeit im Stadtgebiet geplanten: die städtische Kindertagesstätte am Reischer Talweg, die Sanierung des Heilig-Kreuz-Kindergartens sowie den geplanten Neubau der Johanniter. Die Höhe der städtischen Förderung pro Betreuungsplatz liege bei diesen Projekten zwischen 17700 und 53000 Euro. „Wir sollten alle annähernd gleich behandeln“, so Hettmer. Zudem hat er die finanzielle Situation im Blick: „Als Haushaltsreferent sehe ich, dass wir 2,2 Millionen Euro eingeplant haben und jetzt 4,6 Millionen Euro zahlen. Wie stemmen wir das? Mir graust es vor den Haushaltsberatungen.“

Wie Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) in der Sitzung sagte, hat der Stadtrat in einem Grundsatzbeschluss vom Juli vergangenen Jahres beschlossen, alle förderfähigen Kosten bei Umbau, Neubau, Erweiterung oder Sanierung einer Kindertagesstätte zu übernehmen. Im Fall des evangelischen Kindergartens wären das die 2,36 Millionen Euro. Im Einzelfall sei laut dem Grundsatzbeschluss auch eine zusätzliche Förderung möglich. Im vorliegenden Fall sei das vertretbar, weil die evangelische Kirche das Grundstück stelle und auch den Bau übernehme.

„Das ist kein Luxusbau“, sagte Christoph Jell (UBV) zu den Kosten. Dass nicht jede Baumaßnahme vergleichbar sei, meinte Stadtjustiziarin Petra Mayr-Endhart. So werde am Reischer Talweg auf der grünen Wiese neu gebaut, auf dem Grundstück der evangelischen Kirche in der Von-Kühlmann-Straße müsse beispielsweise zunächst das 1966 gebaute Gebäude abgerissen und das Material entsorgt werden.

Zum Schluss stimmte der Stadtrat Bauprojekt und Förderung einstimmig zu. Gebaut werden soll in den Jahren 2023 und 2024. (wu)

