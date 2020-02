vor 57 Min.

Django Asül und die hohe intellektuelle Messlatte

Django Asül in der Aula der Mittelschule Landsberg

Plus Django Asül bringt die ausverkaufte Aula in der Landsberger Mittelschule zum Lachen. Allerdings dreht der Kabarettist erst in der zweiten Hälfte seines Programms auf.

Von Romi Löbhard

Django Asül hat für sein aktuelles Programm das Visier hoch-, die Scheuklappen weg- und Augen und Ohren aufgeklappt. Was der Kabarettist mit erweitertem Blick und Gehör registriert und erfahren hat, präsentierte er jetzt in der ausverkauften Aula der Mittelschule in Landsberg.

Django Asül startete recht flott und mit einer gehörigen Portion Wissen über seinen Auftrittsort. „Landsberg, das Paris des Allgäus“ – das geht runter wie Öl, bloß das mit dem Allgäu hätte er besser nicht gesagt. Schließlich ist der Landsberger Oberbayer – Lechgrenze hin oder her. Ikea in Landsberg? Keine Chance, das hätten die Schweden im Dreißigjährigen Krieg ordentlich versaut. Und diese ganzen Promis erst, von Johnny Cash bis Siegfried Rauch, der mit dem Traumschiff hier anlegte. Intellektuell hoch angesiedelt? Naja... Dann geht es in das Programm, „intellektuell hoch angesiedelt“. Puh, diese Latte ist hoch angelegt. Nicht immer wird Django Asül dem gerecht. Vielleicht ist es auch so gewollt: Eine Aneinanderreihung von Schlaglichtern auf dieses und jenes, auf das E-Auto beispielsweise, das seinen Eigentümer vor die Wahl stellt „fahren oder Klimaanlage oder Heizung“. Oder auf den Begriff „Ausländer“, der bei der Wohnungssuche durchaus unterschiedlich ausgelegt wird: „Ein türkischer Ingenieur ist für Vermieter wie ein Schwede oder Däne.“ Letztere gelten schließlich als zuverlässiger als der gemeine Türke. Das Visier öffnet sich weiter, der Blick geht nach Griechenland und in wilden Galoppsprüngen bis zurück zu den Phöniziern, einer ersten Oase für Steuerflüchtlinge. Den Malteser hat der Kabarettist als idealen EU-Bürger ausgemacht: „Eine Mischung aus Araber und Italiener, aus Bakschisch und Mafia.“ Irgendwie fehlt im ersten Teil der Zusammenhang, ein roter Faden für das Programm. Welche Rolle Stammtischbruder Hans spielt Im zweiten Teil des Abends wird das anders. Jetzt beschäftigt sich Django Asül mit sich und seiner näheren Umgebung. Stammtischbruder „Hans“ spielt immer wieder eine gewichtige Rolle. Der hat zu allem eine Meinung und zuweilen ist das sogar eine philosophische. Der Hans schützt den Django, spricht für ihn und bietet sich als Ghostwriter an – falls es mal eine Biografie vom Django geben sollte. Hans ist das Band, das die Texte im zweiten Teil umschlingt und zusammenhält. Besonders heiter sind auch die Eigenreflexionen. Asül berichtet von seiner Zeit als „unangenehmer Schüler“, der alles schon vorher wusste und Lehrer und Klassenkameraden ärgerte. Kurz landet er bei Clint Eastwood und dessen Rechtsverständnis, um gleich wieder zurück in Hengersberg zu sein, wo der Django in der Nähe „fußläufig“ Urlaub macht. Rundum eingekesselt von Lehrern, pflegt er deren Häuser während deren Abwesenheit. „Zwischendurch krieg’ ich Heimweh, dann geh’ ich zu mir, leg’ mich eine Viertelstunde auf die Couch.“ Während der Pause und auch hinterher hat sich Django Asül unters Volk gemischt und diesem wohl „aufs Maul“ geschaut. Bleibt zu beobachten, was bald im Programm auftaucht.

