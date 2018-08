07.08.2018

Donald Trump und die Stadtkasse

Eine der auch finanziell bedeutenden Baustellen in der Stadt ist in diesem Jahr die Mittelschule.

Trotz Rekordeinnahmen warnt der Kämmerer im Stadtrat vor finanziellen Abenteuern

Welche Auswirkungen hat die Wirtschafts- und Außenpolitik von US-Präsident Donald Trump auf die Finanzen von Landsberg? Diese Frage wollte ÖDP-Stadtrat Stefan Meiser von Kämmerer Peter Jung beantwortet haben, als es um den Haushalt 2019 und die momentane finanzielle Lage der Stadt ging. Vieles in der Diskussion war theoretischer Natur, weitaus greifbarer dafür die Zahlen, die der Finanzfachmann dem Stadtrat lieferte. Mit Blick auf 2019 und den Finanzplan der Folgejahre sei für „finanzielle Abenteuer“ kein Platz.

Zum einen lieferte Jung einen Blick über das laufende Geschäftsjahr. In den ersten sechs Monaten flossen 44 Millionen Euro in den Stadtsäckel. Von insgesamt 54,8 Millionen Euro an geplanten Steuern wurden bereits 32,8 Millionen Euro eingenommen (19,2 Millionen Euro Gewerbesteuer, 9,4 Millionen Euro Einkommensteueranteil). Mit den weiteren kalkulierten Einnahmen liegt die Stadt demnach im Plan. Etwas unterhalb des Ansatzes befindet man sich im Ausgabenbereich – und zwar bei 36 Millionen Euro. Allerdings: Im zweiten Halbjahr sind noch viele Rechnungen für im ersten Halbjahr 2018 erbrachte Leistungen zu erwarten, wie Jung sagte.

Und diese Verschiebungen gibt es auch jahresweise. So wurden von 2017 rund 13,8 Millionen Euro an Haushaltsresten ins aktuelle Jahr übernommen. Davon sind noch etwa 2,5 Millionen Euro übrig. Eigentlich hatte die Kämmerei in diesem Jahr eine Kreditaufnahme von rund 3,7 Millionen Euro vorgesehen, die – Stand jetzt – aber nicht benötigt wird. Bislang wurden ebenso keine Kassenkredite benötigt. Insgesamt plant die Stadt heuer Investitionen von rund 23,3 Millionen – 15,6 Millionen Euro entfallen auf Baumaßnahmen, knapp fünf Millionen Euro auf Grundstücks- und Gebäudekäufe.

Einen Ausblick gab es auch auf 2019. Im nächsten Jahr wird die Stadt wieder mehr als 13 Millionen Euro an Haushaltsresten mitschleppen. Besonders der soziale Wohnungsbau, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und die Sanierung von Bestandsbauten wird die Stadt in den nächsten Jahren fordern, schreibt der Kämmerer in seinem Ausblick. 2019 kalkuliert er mit Rekordsteuereinnahmen von 56,1 Millionen Euro. Insgesamt stünden Aufwendungen in Höhe von 85,1 Millionen Euro an. Ein Problem könnte der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden (700000 Euro). Um finanziell leistungsfähig zu bleiben, müsse der Saldo genauso hoch sein wie die ordentliche Tilgung (1,8 Millionen Euro).

Am 24. Oktober will die Kämmerei dem Stadtrat einen Haushaltsentwurf für 2019 präsentieren. Am 19. Dezember könnte er beschlossen werden. (wimd)

Themen Folgen