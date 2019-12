vor 49 Min.

Doris Baumgartl ist die OB-Kandidatin der UBV

Die Zweite Bürgermeisterin will Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) ablösen. Sie sagt, ein „Weiter so“ und „Dennoch irgendwie anders“ könne niemand mehr zugemutet werden.

Mit der Zweiten Bürgermeisterin Doris Baumgartl als Kandidatin will die UBV Landsberg bei der Wahl am 15. März Oberbürgermeister Mathias Neuner ( CSU) herausfordern. Bei der am Dienstagabend nichtöffentlich stattgefundenen Nominierungsversammlung wurde Baumgartl einstimmig gewählt, teilte die UBV am Morgen mit.

Als erster gratulierte ihr Franz-Xaver Rößle, von 1988 bis 2000 Oberbürgermeister der Lechstadt. Er bescheinigte Baumgartl: „Sie hat klare Vorstellungen, Fingerspitzengefühl, Sachverstand und Einfühlungsvermögen und ist deshalb besonders geeignet für diese verantwortungsvolle Aufgabe.“

„Wir müssen uns entscheiden, welche Richtung Landsberg in Zukunft einschlagen will. Ein ,Weiter so‘ und ,Dennoch irgendwie anders‘, können wir niemandem mehr zumuten. Wir müssen den Zug Landsberg auf das richtige Gleis setzen, zusammen mit allen Landsbergerinnen und Landsbergern“, hatte Baumgartl zuvor erklärt.

Sie unterstrich die Notwendigkeit, wichtige Entscheidungen nicht länger auf die lange Bank zu schieben. Einzelne Bereiche dürften zudem nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wirtschaft, Soziales, Umwelt, Verkehr, Handel, Gewerbe, Gastronomie, Tourismus, Klima, Kunst und Kultur, Alt und Jung, Vereine und ehrenamtlich Tätige seien in ihrer Summe jeweils Teile eines gemeinsamen Großen. Prioritäten müssten für die Bürger eindeutig erkennbar sein, und, so Baumgartl, Landsberg dürfe sozial nicht kälter werden.

In diesem Zusammenhang betonte sie: „Rein spekulativen Investorenprojekten muss der Boden entzogen werden. Was wir dringend brauchen, ist eine städtische, selbstverwaltete Wohnungsbaugesellschaft. Das ist eine Investition in die Zukunft und sichert bezahlbaren Wohnraum, einschließlich des Einheimischenmodells.“

In dem Maße, in dem Landsberg wachse, fuhr Baumgartl fort, nähmen nicht nur die Verkehrstaus, sondern auch die CO2-Emissionen zu: „Wir brauchen nicht 1001 Verkehrskonzepte, sondern eine richtige Lösung.“

Beim Thema Klima und Umwelt ging es Baumgartl vor allem um die Frage, was die Stadt tun könne, über das Engagement des Einzelnen hinaus. Als Beispiel nannte sie Upcycling bei Baumaterial, Food-Sharing und „Pflanzen statt Versiegeln“, ein Weg, um Grünflächen, Artenschutz und Lebensqualität in der Stadt zu garantieren.

Mit Blick auf die Senioren erinnerte Baumgartl, dass die Unabhängigen Bürger einen Seniorenbeauftragten mit auf den Weg gebracht haben. Hier forderte sie neue Sichtweisen ein: „Seniorinnen und Senioren werden oft nur zu gerne als ‚Problem’ bezeichnet, für die es Lösungen geben müsse. Nein, sie sind ein bedeutender Teil unserer gemeinsamen Lebenswirklichkeit“.

Damit das Leben in der Innenstadt weiterhin attraktiv bleibt, forderte Baumgartl, dass alle Beteiligten, Handel wie Gastronomie und Gewerbe, Kunst und Kultur an einem Strang ziehen müssten. Eine der Voraussetzungen dafür sei ein optimales und effizientes Stadtmarketing. Und die Bürger selbst müssten dabei eine entscheidende Rolle spielen: „Wenn ich Bürgerbeteiligung sage, dann meine ich auch Bürgerbeteiligung“ erklärte Baumgartl Ein paar Bürgerbefragungen reichten dafür nicht aus, wenn anschließend die Entscheidungen doch woanders getroffen würden.

Außerdem legte sie dar, wie sie sich eine moderne Verwaltung vorstellt: „Serviceorientiert, transparent und bürgerfreundlich. Auf Augenhöhe mit denen, für die sie zuständig ist. Die oft hohen und unnötigen Kosten für zusätzliche Gutachten ließen sich einsparen, wenn man verstärkt auf bereits vorhandenes Fachwissen zurückgreift“. Bei aller Eindringlichkeit hatte Baumgartl auf die Frage nach der Bezahlbarkeit und den städtischen Finanzen die Versammlung vorher auch zum Lachen gebracht: „Als Diplom-Verwaltungswirtin mit jahrelanger praktischer Erfahrung weiß ich, was Haushalten mit Weitsicht und Augenmaß bedeutet – als Mutter von zwei Kindern sowieso.“

Anschließend wurden die Kandidatinnen und Kandidaten für die Stadtratswahl in einer Blockabstimmung gewählt. Die vom Vorstand vorgeschlagene Liste nahmen die Mitglieder einstimmig an.

Auf der Stadtratsliste der UBV finden sich folgende Kandidaten:

1. Doris Baumgartl, 2. Markus Salzinger, 3. Claudia Basener, 4. Wolfgang Neumeier, 5. Lars Labryga, 6. Pawel Korschunow, 7. Christoph Jell, 8. Franz Daschner, 9. Ephraim Spring, 10. Anita Matthees, 11. Josef Ludwig, 12. Anett Lindner, 13. Karl Greißl, 14. Rudolf Robl, 15. Claus Moritz, 16. Dominik Wagmann, 17. Sieglinde Soyer, 18. Wolfgang Müller-Hahl, 19. Andreas Guldner, 20. Thomas Buhl, 21. Marion Matheis, 22. Jochen Siebel, 23. Werner Lucius, 24. Franz Xaver Taubert, 25. Brigitte Holler, 26. Alexander Baron, 27. Ali Reza Shorei, 28. Christian Forschner, 29. Paula Buck, 30. Manfred Weiß. Unter den drei Ersatzkandidaten findet sich auch Dr. Wolfgang Weisensee, der bislang für die Landsberger Mitte im Stadtrat ist.

