vor 35 Min.

Drei Männer werden bei einem Brand in Herrsching leicht verletzt

In Herrsching hat es in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Drei Männer erlitten dabei leichte Rauchgasvergiftungen.

In der Nacht zum Sonntag brannte es in der Lessingstraße. Ein Polizist und ein Feuerwehrmann retteten den Wohnungsinhaber. Auch zwei Nachbarn erlitten Rauchgasvergiftungen.

Bei einem Brand in einem Haus in Herrsching sind in der Nacht auf Sonntag drei Personen leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht wurde um 2.30 Uhr Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Lessingstraße gemeldet, der Rauch drang durchs Fenster nach draußen. Ein Feuerwehrmann und ein Polizist retteten den 54-jährigen Bewohner aus seiner Wohnung. Er erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Die Brandursache konnte bisher nicht geklärt werden.

Verraucht wurde auch eine weitere Wohnung in dem mehrstöckigen Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr öffnete diese und der Wohnungsinhaber sowie ein weiterer Bewohner wurden wegen einer leichten Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 5000 bis 10.000 Euro. (lt)

Themen Folgen