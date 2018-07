vor 22 Min.

Drei Verletzte an Landsberger der Osttangente

Großeinsatz für Rettungsdienst und Feuerwehr. Auch zwei Hubschrauber sind angefordert.

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall verletzt worden, der sich am Donnerstag gegen 12 Uhr an der Einmündung der Weilheimer Straße in die Landsberger Osttangente ereignet hat. Nach Informationen der Polizei am Unfallort übersah ein Autofahrer aus dem Raum Dießen, der aus Richtung Pürgen kam, einen entgegenkommenden Wagen, als er nach links in Richtung Landsberg abbiegen wollte. Die Autos stießen zusammen. Dabei wurden der Unfallverursacher und eine weitere Person, die in seinem Wagen saß, mittelschwer verletzt. Schwere Verletzungen zog sich die Frau im entgegenkommenden Auto zu. Neben Notarzt, Rettungsdienst und Feuerwehr waren auch zwei Rettungshubschrauber am Unfallort im Einsatz.

