vor 50 Min.

Drogen: Polizei durchsucht Wohnungen in Landsberg und Kaufering

Mehrere Wohnungen und Zimmer in Landsberg und Kaufering hat die Polizei am Dienstagmorgen durchsucht.

Kripo klingelt frühmorgens bei Händlern und Konsumenten. Die Beamten wurden fündig.

Von Gerald Modlinger

Eine umfassendere polizeiliche Durchsuchungsaktion hat es am Dienstagmorgen in Landsberg und Kaufering gegeben. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord auf Anfrage mitteilte, suchten Beamte der Kriminalpolizei und des Einsatzzugs Fürstenfeldbruck im Rahmen von Rauschgift-Ermittlungen eine zweistellige Zahl von Wohnungen und Zimmer auf, in denen sich Rauschgiftkonsumenten und -händler aufhalten sollen. Die vermuteten Betäubungsmittel wurden dabei vorgefunden. Um was und wie viel es sich dabei handelte, steht bislang nicht fest, so eine Sprecherin des Präsidiums.

Themen Folgen