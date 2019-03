vor 19 Min.

Drogen beschäftigen die Polizei in Landsberg immer öfter

Kriminalitätsstatistik: Vize-Polizeichef Michael Strohmeier analysiert die Sicherheitslage in Landsberg und Umgebung. Was ihn wurmt und wo es sich am sichersten lebt.

Von Dominic Wimmer

Man merkt schnell, dass es etwas an der Berufsehre von Michael Strohmeier kratzt, wenn er über die Aufklärungsquote der Polizei Landsberg in 2018 spricht. Denn diese ist – wie berichtet – von 64,1 auf 59,6 Prozent zurückgegangen. Das geht aus der Kriminalitätsstatistik des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord hervor (Lesen Sie dazu auch: Kriminalstatistik: Weniger Einbrüche, mehr Straftaten ). Worauf der stellvertretende Landsberger Polizeichef das zurückführt, was er zum Thema Kriminalität durch Zuwanderer sagt und wie er die Sicherheitslage einschätzt – darüber haben wir mit ihm gesprochen.

„Dieses Mal hat sich die Aufklärungsquote leider etwas verschlechtert. Das tut uns zwar weh. Aber ein Wert von rund 60 Prozent ist immer noch hoch und eine zufriedenstellende Quote“, sagt der Erste Polizeihauptkommissar. Er führt den Rückgang auf „überörtliche organisierte Täter“ im Bereich der Wohnungseinbrüche zurück (davon wurden im vergangenen Jahr im gesamten Landkreis 44 verzeichnet). Aber auch überörtliche Straßen wie A96 und B17 seien Hotspots für Straftaten durch unbekannte Täter. Alles in allem sei der Landkreis – im Bereich der PI Landsberg wurden im vergangenen Jahr 3350 Straftaten (2017: 3258) angezeigt wurden, „ein gutes Fleckchen Erde“. Dennoch tauchen blutige Taten in der Statistik auf.

Ein Mann attackierte mehrere Bewohner mit einem Samuraischwert

Ein Tötungsdelikt in Niedersachsen, das der mutmaßliche Täter jedoch in Landsberg gestand, und zwei versuchte Delikte dieser Art im Landsberger Westen sorgten für Schlagzeilen. Dort griff ein Mann im Drogenrausch mehrere Bewohner mit einem Samuraischwert an.

Stark angestiegen sind Sexualstraftaten (von 46 auf 64). „Das beruht unter anderem auf einem Anstieg bei der sexuellen Belästigung.“

Den größten Anteil an den erfassten Straftaten nehmen mit 25,6 Prozent die „sonstigen Straftaten“ wie Beleidigungen und Sachbeschädigungen ein. Dahinter kommen Diebstahlsdelikte (24,3 Prozent) sowie Vermögens- und Fälschungsdelikte (21,6 Prozent) ein. Besonders die letzte Rubrik stieg im Inspektionsbereich deutlich an – von 595 auf 760 Fälle. Das sei vor allem auf Tankbetrüge an einer überörtlichen Tankstelle zurückzuführen. Erfreulicherweise seien hingegen die Rohheitsdelikte, wie Raub und Körperverletzung, um 31 Fälle (5,1 Prozent) zurückgegangen. Ebenfalls zurückgegangen sind um mehr als drei Prozent die Diebstähle (803).

Welche Rolle die Zuwanderer in der Statistik spielen

In Sachen Rauschgiftkriminalität verzeichnet die Polizei Landsberg einen steten Anstieg. 2018 wurden 246 Fälle bearbeitet – zwölf mehr als noch 2017. „Der Zehn-Jahres-Durchschnitt liegt hier bei 177 Fällen, wobei seit 2015 die Zahlen stetig ansteigen“, erklärt Michael Strohmeier und verweist auf eine Aufklärungsquote von 93,9 Prozent in diesem Deliktbereich. Den Anstieg führt der stellvertretende Polizeichef auch auf verstärkte Kontrollen zurück. 230 Tatverdächtige konnten in diesem Zusammenhang ermittelt werden. Bei 18 dieser Tatverdächtigen handelte es sich um Asylbewerber. Und da stellt sich die Frage, welche Rolle die Zuwanderer in der Kriminalitätsstatistik spielen.

364 Straftaten wurden durch Zuwanderer begangen, was einem Anteil von elf Prozent der Gesamtstraftaten entspricht. „Dies bedeutet eine Zunahme im Vergleich zum Jahr 2017 um 66 Fälle beziehungsweise 22,1 Prozent“, rechnet Strohmeier vor. Jeden Tag hätten seine Beamten mit dem Thema „Asyl“ zu tun. „Das heißt aber nicht, dass der Geschädigte ein Deutscher ist.“ Vor allem im Bereich der großen Flüchtlingsunterkünfte wie im Landsberger Industriegebiet oder in der ehemaligen Soccerhalle in Kaufering komme es auch aufgrund der Menge an Leuten zu Straftaten und Reibereien im sozialen Umfeld. „Das wäre wohl auch so, wenn wir ein Jugendheim hätten“, erläutert Michael Strohmeier. Oft müsse die Polizei in den Flüchtlingsunterkünften deeskalierend einwirken. Die Gewalt gegen die Einsatzkräfte sei aber gesunken.

Apfeldorf ist am sichersten

Wie sicher leben die Menschen nun im Bereich der Polizei Landsberg? Aufschluss darüber gibt die sogenannte Häufigkeitszahl (HZ) der insgesamt bekannt gewordenen Delikte, errechnet auf 100.000 Einwohner. Bayernweit liegt sie bei 4889 Straftaten pro 100.000 Einwohner. Der gesamte Landkreis weist einen Wert von 3333 auf. Gerechnet auf die Einwohnerzahl werden die meisten Straftaten in Landsberg selbst begangen (HZ von 6302). Am sichersten lebt es sich demnach im Zuständigkeitsbereich der PI Landsberg in Apfeldorf (HZ von 534).

Einen besonderen Einsatz hatte die Polizei Landsberg an zwei Juni-Tagen 2018. Damals fand auf dem Fliegerhorst Penzing gemeinsam mit Bundespolizei, Bundeswehr, Feuerwehr, Rettungsdienst sowie dem THW die Großübung Baytex zur Terrorabwehr statt. Neu eingeführt wurde auch die Sicherheitswacht mit sechs Mitgliedern. „Die Mitglieder der Sicherheitswacht dienen als Vorbild für jeden einzelnen Bürger, bei Straftaten nicht wegzuschauen, sondern hinzusehen und die Polizei bei entsprechenden Feststellungen zu verständigen“, sagt Michael Strohmeier.

