Droht in der Landsberger Altstadt eine langfristige Bauruine?

Plus Die VR-Bank Landsberg-Ammersee will das Problem-Projekt bei der Johanniskirche im Vorderanger fertigstellen lassen. Doch es gibt Ärger um sieben Dachfenster.

Das Wohnbauprojekt Vorderer Anger 213/Brudergasse in der Landsberger Altstadt ist ein schwieriger Fall: Das zeigte sich jetzt auch im Bauausschuss des Landsberger Stadtrats. Es ging unter anderem um die Frage, ob entgegen der Baugenehmigung errichtete Dachflächenfenster nachträglich bewilligt werden sollen. Eine Entscheidung wurde vertagt – und das sehr zum Ärger der als Zuhörer anwesenden Vertreter der VR-Bank Landsberg-Ammersee.

Schon seit Jahren sorgt das Bauvorhaben (ehemaliges Sepp-Anwesen) im Umfeld der Johanniskirche für Schlagzeilen: Anfangs ging es um den historischen Friedhof an der Brudergasse. Bevor das Grundstück weiter bebaut werden konnte, mussten rund 900 Gräber freigelegt werden, die sterblichen Überreste der dort bestatteten Menschen wurden in die Anthropologische Staatssammlung nach München gebracht.

Die Ausgrabung wurde eine teure Angelegenheit

Die Ausgrabung verzögerte nicht nur den Baufortschritt, sondern brach wegen der damit verbundenen Kosten von 800.000 Euro dem Bauträger auch finanziell das Genick. Kurz vor Weihnachten 2018 wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Unter Federführung der VR-Bank Landsberg-Ammersee soll das Bauvorhaben jetzt aber zu Ende gebracht werden. Die Bank war zunächst als Finanzier des Vorhabens aufgetreten. In langen Verhandlungen habe man mit dem Insolvenzverwalter und den Käufern, die bereits nach Baufortschritt Kaufpreisraten bezahlt hatten, ein Paket geschnürt, erzählt VR-Bank-Vorstandsvorsitzender Stefan Jörg: Demnach würde sich die Bank mithilfe eines Generalunternehmers darum kümmern, dass allen Käufern bezugsfertige Immobilien übergeben werden können. Die Neubauten sind zum Teil bereits bewohnt.

Dazu wurde ein Tekturantrag mit allen Abweichungen vom genehmigten Plan bei der Stadt eingereicht. Dieser lag nun zur Beschlussfassung im Bauausschuss vor. In der Tektur wurden geringfügig geänderte Raumaufteilungen und an den Dachaufbauten am Gebäude am Vorderen Anger dargestellt. Bei den Neubauten an der Brudergasse ging es laut Sitzungsvorlage vor allem um gestalterische Aspekte.

Ein Konflikt mit der Altstadtsatzung

Als problematisch wurden in der Sitzung jedoch die an dem Haus am Vorderen Anger eingebauten sieben Dachflächenfenster bewertet. Diese zu genehmigen, davor warnte eindringlich Ernst Müller (Leiter Ordnungsamt): „Das würde ein Präzedenzfall, der uns in der ganzen Altstadt vor Augen geführt wird.“ Von öffentlichen Flächen aus sichtbare Dachflächenfenster widersprächen den Bestimmungen der Altstadtsatzung von 2006, auf die sich auch der in diesem Bereich geltende Bebauungsplan beziehe, hieß es. Müller: „Diese Tektur ist rechtlich korrekt gar nicht abbildbar.“

Zwei der umstrittenen Dachflächenfenster am Haus Vorderer Anger 213. Bild: Thorsten Jordan

Ähnlich sah das Oberbürgermeister Mathias Neuner ( CSU): Erlaube man die sieben Dachflächenfenster, „dann kann man die Altstadtsatzung in die Tonne treten“. Ganz so schnell wollten die Ausschussmitglieder aber nicht den Daumen senken. Was mit den Leuten passiere, die guten Glaubens bezahlt haben, aber keine bewohnbaren Wohnungen haben, wollte Reinhard Skobrinsky (BAL) wissen. Berthold Lesch (CSU) sprach sich für eine Vertagung des Punktes aus, um mit den betroffenen 18 Wohnungskäufern zu sprechen. Genau so verblieb der Ausschuss auch.

Bank-Vorstand Stefan Jörg warnt vor negativen Folgen

VR-Vorstandvorsitzender Stefan Jörg war damit nicht zufrieden. Sollte die Stadt eine Baugenehmigung versagen, dann drohe eine dauerhafte Bauruine und am Ende ein Verfall des Baudenkmals Vorderer Anger 213. Gehe das Objekt im jetzigen Zustand in das Eigentum der Käufer über (darauf hätten sie aufgrund der bereits geleisteten Zahlungen einen Anspruch), sei eine Fertigstellung praktisch ausgeschlossen: Denn alle Entscheidungen in einer Eigentümergemeinschaft müssten einstimmig getroffen werden – und das sei aufgrund der unterschiedlichen Interessenlagen nicht zu erwarten, prognostiziert Jörg.

Deshalb habe die VR-Bank die Sache in die Hand genommen, um das Bauvorhaben nach der Baubeschreibung fertigzustellen, bevor es an die Käufer übergehe. Er habe den Eindruck, dass den Stadträten diese möglichen Folgen nicht bekannt seien. Jörg hofft, dass doch noch kurzfristig eine Genehmigung erfolgen könne, bevor der beauftragte Generalunternehmer wieder abspringe. Und über die umstrittenen Dachfenster könne man reden: „Wenn es sein muss, dann muss man sie zumachen“, sagt Jörg dazu.

