Eching

vor 19 Min.

Das Norwegerhaus in Eching: Wie gelingt der Rückbau?

Plus Die Gemeinde Eching will mit einem Bebauungsplan die ehemalige Künstlervilla retten. Derzeit läuft der zweite Versuch. Nun bekommt die Gemeinde Unterstützung aus Schondorf – allerdings mit einigen Vorbehalten.

Von Gerald Modlinger

Mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan will der Echinger Gemeinderat das Norwegerhaus am Kaaganger vor dem Abriss bewahren. Eine solche Planung soll regeln, wie die in den 2000er-Jahren umgebaute Villa des Malers Hans Beat Wieland zurückgebaut werden muss, um sich wieder dem ursprünglichen Zustand zu nähern. Derzeit können Bürger und Behörden ihre Stellungnahmen zu der Planung abgeben. Der Schondorfer Kreis und der frühere Bezirksheimatpfleger Stefan Hirsch haben sich bereits zu Wort gemeldet – teils mit Zustimmung, teils mit Kritik.

