Eching

vor 16 Min.

Der Gasthof Eberhardt in Eching wechselt den Besitzer

Der Gasthof Eberhardt hat eine lange Tradition in Eching. Nun ist er verkauft – in der Absicht, dass er bald wiedereröffnet wird.

Plus Seit dem plötzlichen Tod von Klaus Strobl ist die Gaststätte an der Stegener Straße in Eching geschlossen. Seine Geschwister wollen das Anwesen erhalten. Nach längerer Zeit finden sie nun eine Käuferin.

Von Gerald Modlinger

Der Gasthof Eberhardt in Eching hat einen neuen Eigentümer: Vor Kurzem wurde der Kaufvertrag unterschrieben. Geplant ist, dass der seit dem überraschenden Tod des Wirts Klaus Strobl ruhende Gasthausbetrieb wieder aufgenommen wird. Das war der Wunsch der Geschwister von Klaus Strobl und diesen will auch die Käuferin bei ihren Planungen für die Zukunft berücksichtigen.

