Eching: Ein Ratsbegehren zur Mückenplage

Plus In Eching leiden die Bürger besonders unter dem Anstieg der Stechmückenpopulation. Jetzt sollen sie darüber abstimmen, ob die Insekten notfalls im Alleingang von der Gemeinde bekämpft werden sollen. Wann die Entscheidung fällt

Kaum ein Thema wird derzeit rund um den Ammersee kontroverser diskutiert wie der Umgang mit Stechmücken. Bekämpfen oder verschonen – für jede Haltung gibt es Befürworter und Gegner. In Eching, einem von der Mückenplage seit Jahren heimgesuchten Gemeinde, regt sich nun zunehmender Unmut. Rund 250 Bürger fordern den Gemeinderat und den Bürgermeister auf, etwas gegen die Quälgeister zu unternehmen. Der gab nun diese Entscheidung an die Bürger zurück: Noch in diesem Jahr soll das weitere Vorgehen im Rahmen eines Ratsbegehrens festgelegt werden.

30 Echinger in der Sitzung

Zur jüngsten Gemeinderatsitzung kamen etwa 30 Echinger sowie Unterstützer aus anderen Orten wie etwa Rainer Jünger von der Initiative „Mückenplage? Nein, danke!“. Auch das Bayerische Fernsehen schickte einen Reporter in die Sitzung. Bürgermeister Siegfried Luge, einer der Mitinitiatoren von „Mückenplage? Nein danke“, steht, wie er öffentlich sagte, zu seinem Engagement in der Initiative, brachte aber eine andere als die von den Bürgern beantragte Vorgehensweise ins Spiel. So solle erst durch ein Ratsbegehren geklärt werden, ob die Mehrheit der Echinger für eine Bekämpfung der Überschwemmungsmücken sei oder doch dagegen. Im Bürgerantrag wurde gefordert, dass die Gemeinde wissenschaftliche und ökologische Grundlagen untersuchen lässt und auf dieser Basis geeignete Schutzmaßnahmen trifft wie beispielsweise durch das Ausbringen von „Bacillus thuriengiensis israelensis (Bti)“. In Eching würden inzwischen einige Bürger Breitbandinsektizide einsetzen, heißt es weiter in dem Antrag. 125 Unterschriften bekam Luge am 13. Juni überreicht, zur Sitzung wurde noch mal die gleiche Zahl an Unterschriften mitgebracht.

Noch keinen Tag auf der Terrasse gesessen

Dort konnte auch nahezu jeder Gemeinderat persönliche Erfahrungen mit der Mückenplage beitragen. Seit vielen Jahren kennt beispielsweise Johann Wimmer die Diskussion in der Familie um die Mückenbekämpfung. Bernhard Feyrsinger hat „heuer noch keinen Tag abends auf der Terrasse gesessen“. Von den Mücken gestört fühle sich jeder, sagte Bürgermeister Luge.

Ein Gutachten erstellen

Akribisch listete er die Anstrengungen der Gemeinde seit dem Pfingsthochwasser 1999 auf, um den Mückenplagen Herr zu werden. 1999 habe es eine extreme Vermehrung gegeben. Eching wandte sich an die Nachbargemeinden, aber niemand zog mit: „Eching alleine“, so die Überzeugung damals, habe keinen Zweck. Die nächste Plage kam 2010 und ein erneuter Versuch wurde gestartet. „Wir haben aber nur ablehnende Stellungnahmen bekommen“, sagte Luge. Auch damals waren die Bürger mit einer Unterschriftensammlung aktiv. An die umliegenden Gemeinden habe man einen Fragebogen verschickt. Die einzige Gemeinde, die auch etwas unternehmen wollte, sei Wörthsee gewesen. 2017 kam die bislang vorletzte Plage und aktuell sind die Überschwemmungsmücken wieder sehr aktiv. Derzeit befasst sich ein Doktorand der Universität Oldenburg mit Mückenarten in Deutschland. An der Studie hat sich der Landkreis Landsberg bereits vor zwei Jahren angedockt. Er lässt derzeit ein Gutachten erstellen (LT berichtete mehrfach).

Unterschiedliche Ergebnisse und Studien

Mehrere Redner wiesen auf die unterschiedlichen Ergebnisse und Studien zum Einsatz von Bti hin und äußerten auch Bedenken. Zweiter Bürgermeister Franz Pentenrieder bedauerte, dass der Versuch, die umliegenden Gemeinden einzubinden, nichts gebracht habe. Man müsse nun für die Zukunft handeln, sagte er. Martin Wieser sah es als nicht realistisch an, dass in den unter Naturschutz stehenden Flächen beispielsweise im Ampermoos ein Einsatz von Bti von der Naturschutzbehörde genehmigt werden würde. Er sah auch als Ursache den Autobahnteich an, der seit Jahren nicht mehr austrockne.

Luge hielt auch die für die Vernässung des Ampermoos angebrachten Sohlschwellen für einen Verstärker. „Die Amper konnte das Wasser nicht mehr wegschaffen“, berichtete Luge über die jüngsten Hochwasserereignisse. Ob in Eching per Hand gesprüht werden müsste oder ein Hubschrauber zum Einsatz kommen würde, hinge von den zu kartierenden Flächen ab. Eine „seriöse Aufklärung“ wünschte sich Thomas Schmelcher.

Der Bürgermeister sprach auch an, dass es in Eching einige Bürger gibt, die entschieden gegen den Einsatz von Bti seien. Ein Ratsbegehren sei demokratisch und sorge für Klarheit, was der Bürger wolle. Er persönlich erhoffe sich von einem Ratsbegehren auch, dass Ruhe in die Diskussion kommt. Bis Ende des Jahres solle abgestimmt werden, gab Luge die zeitliche Vorgabe. Die genaue Formulierung des Ratsbegehrens für die Ziele „Untersuchung, Kartierung und Bekämpfung“ soll noch erarbeitet werden. „Wir machen das dann für Eching alleine“, kündigte der Bürgermeister auf Nachfrage an.

Einstimmig votierten die Gemeinderäte gegen den vorliegenden Bürgerantrag und für ein Ratsbegehren.

