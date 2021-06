Eching

26.06.2021

Hochwasserschutz: Bei Eching wird ein hoher Damm gebaut

Mit einem Raupenfahrzeug und einem schwerem "Dumper" wird in der Schlucht des Längenmoosgrabens bei Eching viel Erde bewegt, um den Hochwasserschutz zu verbessern.

Plus Schon vor zehn Jahren sollte am Längenmoosgraben bei Eching ein Damm errichtet werden. Lange Zeit stockt das Projekt. Jetzt nimmt das Rückhaltebauwerk Formen an.

Von Gerald Modlinger

Mit schwerem Gerät wird derzeit in der Schlucht des Längenmoosgrabens zwischen Eching und Painhofen gearbeitet. Der Bau eines Hochwasserschutz-Damms hat begonnen und es gibt viel Erdreich hin und her zu transportieren. Das LT hat sich mit Bürgermeister Siegfried Luge auf der Baustelle umgesehen, die eine mehr als zehnjährige Vorgeschichte hat.

