Edeka-Erweiterung: Eine gute Nachricht für Landsberg

Plus Edeka Südbayern vergrößert seinen Standort in Landsberg. Das ist positiv für die Stadt, meint LT-Redakteur Thomas Wunder.

Das ist eine gute Nachricht in diesen Zeiten. Dass Edeka Südbayern sein Zentrallager im Landsberger Frauenwald erweitern möchte, ist gut für die Stadt und ihre Bewohner. Denn der Verkauf der Flächen spült Geld in die aufgrund der Corona-Krise leeren Kassen der Stadt. In diesen Zeiten bleibt einer Kommune oft nur der Verkauf von Grundstücken, um die finanzielle Schieflage etwas auszugleichen.

Mit der Erweiterung schafft Edeka aber auch Arbeitsplätze. Schon jetzt kommt fast die Hälfte aller Mitarbeiter aus dem Landkreis Landsberg. Ihre Zahl dürfte steigen.

Wald wird wieder aufgeforstet

Natürlich bedeutet eine Erweiterung auch einen Eingriff in die Natur. Wald wird gerodet werden müssen, allerdings befinden sich im Frauenwald vorwiegend Fichten-Monokulturen. Das Landsberger Forstamt wird an geeigneten Stellen Ausgleich schaffen. Und wie beim Waldbegang des Stadtrats zu erfahren war, wird in erster Linie Mischwald entstehen.

Mehr Lagerfläche bedeutet aber auch mehr Lkw-Verkehr. Für die Bewohner in Landsberg, Kaufering und Igling ist der aber kaum spürbar, weil das Zentrallager nicht über Wohngebiete angefahren werden muss. Dass immer mehr Güter auf der Straße transportiert werden, ist ein deutschlandweites Problem, das sich allein in Landsberg nicht lösen lässt.

Mehr zum Thema: Edeka erweitert sein Zentrallager in Landsberg

Themen folgen