Edeka erweitert sein Zentrallager in Landsberg

Plus Edeka Südbayern vergrößert derzeit seine Logistikfläche im Landsberger Gewerbegebiet. Nach Informationen unserer Zeitung ist zudem geplant, den Standort Richtung Osten zu erweitern.

Von Thomas Wunder

Die Baustelle ist nicht zu übersehen. Das Zentrallager von Edeka im Landsberger Frauenwald wächst um eine weitere Halle. Derzeit wird auf der Nordseite des bestehenden Geländes die Logistikfläche für die Bereiche Tiefkühl und Leergut um 2400 Quadratmeter vergrößert. Doch nach Informationen unserer Zeitung plant das Unternehmen eine weit größere Veränderung seines Standorts mit einer Erweiterung Richtung Osten.

Es war nur in einem Nebensatz, als Forstamtsleiter Michael Siller beim Waldbegang des Stadtrats erwähnte, dass für Edeka Ausgleichsflächen benötigt werden. Denn im Südosten des bestehenden Firmenareals befindet sich Wald. Wald, der im Falle einer Erweiterung gerodet werden müsste. Und dafür müsste die Stadt als momentane Grundstückseigentümerin an einer anderen Stelle einen Ausgleich schaffen.

Offenbar gibt es Pläne, das Areal von Edeka Südbayern Richtung Osten zu erweitern. Bild: Julian Leitenstorfer

Doch was ist dran an den Erweiterungsplänen für das Zentrallager im Gewerbegebiet Frauenwald? Unsere Zeitung hat bei Christian Strauß von der Pressestelle von Edeka Südbayern nachgefragt. „Wir überprüfen unsere Logistik regelmäßig auf Optimierungspotenzial“, teilt er in seiner Stellungnahme mit. Aufgrund unterschiedlicher Veränderungen seien beispielsweise Prozessabläufe und technische Ausstattungen nicht statisch. „Unsere Logistikstandorte werden modernisiert, erweitert und umgebaut.“

Dies gelte natürlich auch für den hochmodernen Logistikstandort in Landsberg. So erweitere das Unternehmen aktuell die Logistikflächen für die Bereiche Tiefkühl und Leergut. Und: „Wir halten an unseren strategischen Planungen, die wir Ihnen vergangenes Jahr mitgeteilt haben, weiter fest. Wir kalkulieren in den nächsten Jahren mit bis zu 700 Mitarbeitern und weiteren Lagerflächen“, so Strauß.

Kein Kommentar zu Gerüchten

Vor gut einem Jahr, fünf Jahre nach der Inbetriebnahme 2014, hatte unsere Zeitung über das Zentrallager von Edeka Südbayern berichtet. Bereits damals hatte Christian Strauß gesagt, man kalkuliere in den nächsten drei Jahren mit bis zu 700 Mitarbeitern und weiteren Lagerflächen. Zur aktuellen Entwicklung will er sich nicht äußern: „Wir bitten um Verständnis, dass wir Gerüchte und Spekulationen grundsätzlich nicht kommentieren.“

Und was sagt die Stadt? Nach Informationen unserer Zeitung hat der Finanz- und Verwaltungsausschuss des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung für den Verkauf der von Edeka Südbayern benötigten Flächen gestimmt. Das Grundstück, das im Süden und Osten an das Zentrallager angrenzt, ist Eigentum der Stadt. Das bestätigte der Pressesprecher der Stadt, Andreas Létang, auf Nachfrage unserer Zeitung. Zu einem möglichen Grundstücksverkauf an Edeka, für den dann die Ausgleichsflächen benötigt werden würden, wollte Létang nichts sagen. Das sei nichtöffentlich.

Im Zentrallager von Edeka Südbayern werden jeden Tag Zehntausende Artikel – vom Deo über Nudeln und der Gemüsekiste bis hin zu Zigaretten – angeliefert und weitertransportiert. Seit mittlerweile sechs Jahren betreibt der Lebensmittelkonzern im Gewerbegebiet auf einem rund 20 Hektar großen Areal sein Zentrallager, das ein gigantisches Trockensortiment und ein Frischelager (Obst und Gemüse sowie Molkereiprodukte) umfasst.

Der Wareneingang des Logistikzentrums von Edeka Südbayern im Frauenwald. Bild: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Im Frauenwald steht das größte der fünf Zentrallager (Eching bei München, Gaimersheim, Trostberg, Straubing). Landsberg hat nicht nur Lagerfunktion für die regionalen Märkte, sondern dort werden auch die Artikel aus dem Trockensortiment – rund 16.000 Produkte von der Konserve über Süßwaren bis zu Tabak – für den Bereich Südbayern zentral gelagert. Die rund 1350 Edeka-Märkte in ganz Südbayern erhalten von diesen Umschlagplätzen täglich ihre Waren. In Landsberg gibt es über 65.000 Quadratmeter Lagerflächen. Bis zu 4000 Paletten pro Tag erreichen das Zentrallager binnen 24 Stunden mit neuer Ware.

Auch wenn vieles vollautomatisch läuft, sorgen insgesamt rund 650 Mitarbeiter in Landsberg für einen reibungslosen Betrieb und eine schnelle Warenverteilung. In den vergangenen Jahren hat sich am Standort einiges getan. So ist die Anzahl der Mitarbeiter allein im Lager von 410 auf 560 gesteigert worden.

