Egling

vor 28 Min.

Corona-Fall nach Bürgerversammlung: So reagiert die Gemeinde Egling

Plus Nach der Bürgerversammlung in Egling wird ein Besucher positiv auf das Coronavirus getestet. Wie die Gemeinde nun reagiert und wieso bisher niemand in Quarantäne muss.

Von Dominik Stenzel

Die Eglinger Bürgerversammlung stieß bei den Bürgerinnen und Bürgern auf großes Interesse: 99 Personen kamen vergangenen Dienstag in die dortige Turnhalle. Im Nachgang wurde eine anwesende Person positiv auf das Coronavirus getestet. Wie Bürgermeister Ferdinand Holzer darauf reagiert und wieso niemand in Quarantäne muss.

