Egling: Eltern sind gegen Trägerwechsel im Kindergarten

Den Kindergarten in Egling betreibt noch die Gemeinde. Das soll sich ab September aber ändern. Eltern kritisieren den geplanten Trägerwechsel.

Von Christian Mühlhause

Die Gemeinde Egling betreibt ihren Kindergarten noch selbst, plant aber, das zeitnah zu ändern. Darüber wurden die Familien jetzt informiert. Einige Eltern beklagen gegenüber dem Landsberger Tagblatt, dass sie sich überrumpelt fühlen und mit der Auswahl des künftigen Trägers nicht einverstanden sind. Sie planen eine Aktion, um ein Signal an den Gemeinderat zu senden.

