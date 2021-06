Egling: Rollerfahrerin schwer verletzt – Polizei sucht Auto

Dramatische Szenen in Egling: Eine Rollerfahrerin muss einem Auto ausweichen und wird schwer verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach dem unbekannten Fahrer und bittet um Hinweise.

Eine 58 Jahre alte Rollerfahrerin ist am Freitag gegen 19.50 Uhr bei einem Unfall in Egling schwer verletzt worden. Sie fuhr die Hauptstraße Richtung Ortsmitte, als ihr nach ihren Angaben ein unbekannter Pkw in der Fahrbahnmitte entgegenkam. Die Rollerfahrerin wich deshalb kurz vor der Einmündung zur Flurstraße nach rechts aus und prallte nach ihrem Sturz mit ihrem Kopf frontal gegen eine sich dort befindliche Treppe.

Dadurch erlitt sie schwere Kopfverletzungen mit Beteiligung der linken Gesichtshälfte und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die schwer verletzte Frau konnte die Angaben zu einem entgegenkommenden Pkw noch gegenüber den Ersthelfern machen, bevor sie das Bewusstsein verlor. (lt)

Hinweise an die Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0.