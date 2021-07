Egling: Trägerwechsel bei der Kindertagesstätte wohl vom Tisch

Plus Eltern gehen beim geplanten Trägerwechsel des Kindergartens in Egling auf die Barrikaden. Jetzt dürfte das Thema wohl vom Tisch sein.

Die Verhandlungen zwischen der Johanniter-Unfall-Hilfe und der Gemeinde Egling wegen der Übernahme des Kindergartens waren schon weit gediehen. In der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend sollte die finale Entscheidung fallen, doch jetzt kommt alles anders.