Ehemalige Zaunfabrik: Die Entscheidung über die Zukunft ist vertagt

Wie geht es mit der ehemaligen Zaunfabrik in Kaltenberg weiter? Der Gemeinderat Geltendorf befasst sich bald erneut mit dem Thema.

Ein Geltendorfer Unternehmer will seine Spedition auf das Gelände der ehemaligen Zaunfabrik in Kaltenberg verlegen. Warum diese Pläne noch auf Eis liegen.

Er habe doch lediglich einen Bauantrag gestellt, um seinen Betrieb innerhalb der Gemeinde zu verlegen. So äußerte sich ein Geltendorfer Unternehmer, der gegen Mitternacht die Gemeinderatssitzung in Geltendorf ohne Entscheidung zu seinem Anliegen verließ. Laut Geschäftsstellenleiter Patrick Naumann braucht es eine Nutzungsänderung für die ehemalige Zaunfabrik in Kaltenberg, wenn auf dem Areal ein neuer Betrieb angesiedelt wird.

Wie das 36.000 Quadratmeter große Gelände östlich der Walleshauser Straße genutzt werden soll, darüber gab es in der Vergangenheit schon Diskussionen im Gemeinderat. Der Antrag eines Investors, der das Gelände als Gewerbe- und Wohngebiet nutzen wollte, war 2017 einstimmig abgelehnt worden.

Nun hat der Eigentümer des sogenannten „Zimmermann-Geländes“ einem Unternehmer aus Geltendorf die Gesamtfläche zum Kauf angeboten. Dieser beabsichtigt, seinen Betrieb innerhalb der Gemeinde zu verlegen und hatte einen Antrag auf Vorbescheid eingereicht. Er will seine Spedition verlagern und das Areal für den gewerblichen Güterkraftverkehr, Lagerhaltung, und Umschlaglogistik nutzen. Die Bestandsgebäude sollen erhalten bleiben, Neu- oder Anbauten werden nicht beabsichtigt, wie es in der Sitzung hieß.

Im Gemeinderat wird hitzig diskutiert

Obwohl klar war, dass eine Entscheidung auf die nächste Sitzung am 9. Mai verlegt werden soll, gab es hitzige Diskussionen, vor allem darüber, ob ein Fachanwalt zu dieser nächsten Sitzung eingeladen werden soll. Seine Aufgabe nach Vorstellung von Geschäftsstellenleiter Patrick Naumann: Die generellen bauplanungsrechtliche Möglichkeiten erörtern. Dies wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt.

Sowohl Ernst Haslauer (SPD), als auch Josef Weiß (CSU) waren der Meinung, dass für die Nutzungsänderung kein Anwalt gebraucht würde. Auch Johanna Rill (CSU) schloss sich der Meinung der meisten Ratsmitglieder an, dass es keinen Fachanwalt brauche. Dr. Wilfried Pinther (Grüne) brachte ein anderes Thema ein: Er plädierte für die Überprüfung der Altlasten auf dem Gelände. In der nächsten Sitzung steht die ehemalige Zaunfabrik wieder auf der Tagesordnung. (gra)

