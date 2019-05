vor 59 Min.

Ehemalige Zaunfabrik: Jetzt herrscht Klarheit in Kaltenberg

Die ehemalige Zaunfabrik auf dem Zimmermann-Gelände in Kaltenberg könnte bald von einem Speditionsunternehmen genutzt werden.

Lange wurde in Geltendorf darüber beraten, wie es mit der ehemaligen Zaunfabrik in Kaltenberg weitergehen soll. Was der Gemeinderat jetzt beschlossen hat.

Der Gemeinderat Geltendorf hat dem Antrag auf Nutzungsänderung des „Zimmermann-Geländes“ im Ortsteil Kaltenberg mit 13:7 Stimmen das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Damit hat die Gemeinde die Möglichkeit geschaffen, dass das Areal der ehemaligen Zaunfabrik von einem Speditionsunternehmen genutzt werden kann.

Dem Beschluss vorangegangen war in der jüngsten Sitzung noch einmal die Darlegung verschiedener Argumente für und gegen eine Zustimmung. Dabei hatte Bürgermeister Wilhelm Lehmann bereits vor dem Einstieg in die Tagesordnung einen Antrag zur Geschäftsordnung gestellt. Er wollte damit die Vertagung des Punkts erreichen. Das wurde vom Gremium mehrheitlich aber abgelehnt.

Pro-Argument: Früher gab es auch schon Verkehr

Gegner einer Nutzungsänderung der ehemaligen Zaunfabrik waren unter anderem Jörg Burchardt, der erklärte, dass eine Spedition nicht dorthin passe, und Thomas Stoklossa, dem es vor allem um das dann erhöhte Verkehrsaufkommen ging. Die Situation sei jetzt schon schwierig genug, meinte er.

Michael Veneris hingegen erinnerte an den Status eines Gewerbegebiets. „Wir haben dort keine Anknüpfungspunkte, um die Nutzungsänderung zu verweigern.“ Außerdem sei der Lkw-Verkehr früher zu Zeiten der Firma Zimmermann vermutlich mindestens genauso hoch gewesen, wie der bei Nutzungsänderung zu erwartende, erklärte Josef Weiß: „Wir sollten dem endlich zustimmen.“ Auch Claudius Mastaller sprach sich für eine Zustimmung aus, forderte aber zusätzlich einen Hinweis im Beschluss bezüglich des Verdachts auf Altlastenflächen. Mit 13:7 wurde dann dem Antrag zur Nutzungsänderung das Einvernehmen erteilt. (löbh)

