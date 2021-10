Neuer Vorstand: Die Sportfreunde Windach sind gerettet

Plus Lange musste der traditionsreiche Sportverein in Windach nach einer neuen Führung suchen. Jetzt ist eine neue Vorsitzende gefunden.

Die Sportfreunde Windach haben wieder eine Vereinsführung. Im Juli berichtete das Landsberger Tagblatt noch über die vergebliche Suche nach einem Nachfolger für den bisherigen Vorsitzenden der Sportfreunde Windach. Manfred Schöller, der dieses Amt seit elf Jahren innehatte, hörte aus beruflichen Gründen auf. Wenn sich niemand findet, so hieß es damals, dann droht dem fast 100-jährigen Verein das Aus. Das ist jetzt abgewendet. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung konnte eine neue Vorsitzende gefunden werden.